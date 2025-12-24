قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة
واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد
نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو
حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا
أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده
شاهد.. لحظة تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في تركيا
«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب
إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد
«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي
مُحاكمة البلوجر «أوتاكا» بتهمة الإتجار في العُملات الرقمية .. اليوم
بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«المهن التمثيلية» تحذّر: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المُسيئة للفنانين وتشويه صورة مصر

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية

أكدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشدّدًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

وأشار النقيب إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وهو إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد النقيب أشرف زكي في بيان: "لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة"، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

وشدّدت النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.

نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي سمعة مصر ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المُسيئة للفنانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

وزير الشباب والرياضة

ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

رئيس مدينة الغردقة يلتقي أهالي «زرزارة» ويطمئنهم ببدء تسكينهم في «الروضة»

صحه دمياط

ضمن خطة الصحة الوقائية.. فحص طبي شامل للأطفال دور الرعاية بدمياط

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: تطوير الممشى السياحي بالغردقة بالإنارة والرخام والبلدورات

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد