«المهن التمثيلية» تحذّر: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المُسيئة للفنانين وتشويه صورة مصر

أكدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشدّدًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

وأشار النقيب إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وهو إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد النقيب أشرف زكي في بيان: "لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة"، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

وشدّدت النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.