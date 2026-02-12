الاتحاد الأفريقي: سيادة الصومال ووحدة أراضيه خط أحمر بالنسبة لنا

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود يوسف أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه خط أحمر بالنسبة للاتحاد الإفريقي.



وقال يوسف في تصريحات له: “موقفنا بشأن السودان يتركز على أولوية الحل السياسي الشامل”.

وفي وقت لاحق، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية النيجر، مؤكداً تضامن الاتحاد الإفريقي الكامل مع النيجر.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إنه تلقى ببالغ القلق نبأ الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار دولي في نيامي ، كما أعرب عن بالغ حزنه للهجوم الدموي الذي وقع يوم الأحد 18 يناير في قرية بوسييه غربي النيجر، وأسفر عن مقتل نحو ثلاثين مدنياً بريئاً.

وأدان رئيس المفوضية بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية التي تأتي ضمن حملة ترهيب تقودها جماعات متطرفة عنيفة تستهدف عمداً السكان المدنيين والبنية التحتية العامة.

وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة لقوات الأمن النيجرية، التي نجحت في احتواء الهجوم على المطار.

وأعرب رئيس المفوضية عن تضامن وتعاطف الاتحاد الإفريقي مع شعب النيجر، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية النيجر.

وثمن الجهود التي تبذلها السلطات النيجيرية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، لا سيما عبر العمليات التي تنفذها القوات المسلحة النيجيرية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى النتائج المهمة التي حققتها العملية الواسعة الأخيرة في إقليم تيلابيري، والتي أسفرت عن تحييد عدد من العناصر المسلحة، وتفكيك مجموعات إرهابية، واستعادة ممتلكات كانت قد نُهبت من السكان المحليين.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار ووحدة أراضي الدول المتضررة.

وجدّد استعداد مفوضية الاتحاد الإفريقي الكامل لمواصلة دعم جهود السلطات النيجرية، بالتنسيق الوثيق مع دول الإقليم والشركاء المعنيين، من أجل تعزيز مكافحة هذا الخطر المشترك، وحماية المدنيين، وصون سيادة الدول وسلامة أراضيها.