قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي: سيادة الصومال ووحدة أراضيه خط أحمر بالنسبة لنا

الإتحاد الأفريقي
الإتحاد الأفريقي
محمود نوفل

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود يوسف أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه خط أحمر بالنسبة للاتحاد الإفريقي.


وقال يوسف في تصريحات له: “موقفنا بشأن السودان يتركز على أولوية الحل السياسي الشامل”.

وفي وقت لاحق،  أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية النيجر، مؤكداً تضامن الاتحاد الإفريقي الكامل مع النيجر.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إنه تلقى ببالغ القلق نبأ الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار دولي في نيامي ، كما أعرب عن بالغ حزنه للهجوم الدموي الذي وقع يوم الأحد 18 يناير في قرية بوسييه غربي النيجر، وأسفر عن مقتل نحو ثلاثين مدنياً بريئاً.

وأدان رئيس المفوضية بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية التي تأتي ضمن حملة ترهيب تقودها جماعات متطرفة عنيفة تستهدف عمداً السكان المدنيين والبنية التحتية العامة.

وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة لقوات الأمن النيجرية، التي نجحت في احتواء الهجوم على المطار.

وأعرب رئيس المفوضية عن تضامن وتعاطف الاتحاد الإفريقي مع شعب النيجر، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية النيجر.

وثمن الجهود التي تبذلها السلطات النيجيرية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، لا سيما عبر العمليات التي تنفذها القوات المسلحة النيجيرية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى النتائج المهمة التي حققتها العملية الواسعة الأخيرة في إقليم تيلابيري، والتي أسفرت عن تحييد عدد من العناصر المسلحة، وتفكيك مجموعات إرهابية، واستعادة ممتلكات كانت قد نُهبت من السكان المحليين.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار ووحدة أراضي الدول المتضررة.

وجدّد استعداد مفوضية الاتحاد الإفريقي الكامل لمواصلة دعم جهود السلطات النيجرية، بالتنسيق الوثيق مع دول الإقليم والشركاء المعنيين، من أجل تعزيز مكافحة هذا الخطر المشترك، وحماية المدنيين، وصون سيادة الدول وسلامة أراضيها.

الاتحاد الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي الصومال السودان النيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أخر تطورات أسعار الذهب اليوم| فيديو

الأقصر

بين عبق التاريخ وإشراقة السياحة.. مراسلة «صدى البلد» ترصد انتعاش حركة السياحة في الأقصر

أرشيفية

تأثير طرح 20 شركة بالبورصة على السيولة.. اقتصادي يكشف

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد