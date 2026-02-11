الصومال يفوز بعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي

تم انتخاب جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم /الأربعاء/، لتصبح عضوًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2026–2028، في إنجاز تاريخي يعكس التقدم الدبلوماسي للصومال وعودته إلى موقعه الطبيعي في الساحة القارية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء الصومال (صونا) أن انتخاب الصومال يعكس ثقة ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لترشحه.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية عن شكرها لجميع الدول التي وقفت إلى جانب البلاد وصوتت لصالحه، مشيرة إلى أن هذا النجاح يؤكد على قوة التعاون والرؤية المشتركة نحو أفريقيا أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.