أخبار البلد

«الصحة» تعلن حصول معاملها على اعتماد دولي جديد في اختبارات الكفاءة الميكروبيولوجية | تفاصيل

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول وحدة اختبارات الكفاءة الفنية بالإدارة المركزية للمعامل، التابعة لقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043، في مجال اختبارات الكفاءة الميكروبيولوجية الإكلينيكية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديره لهذا الإنجاز النوعي الجديد، مقدمًا التهنئة لفرق المعامل وقطاع الطب الوقائي على النجاحات المتتالية التي تصب في خدمة صحة المواطن المصري.

إنتاج اختبارات الكفاءة

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي، أن هذا الاعتماد يُمكّن معامل الصحة من إنتاج اختبارات الكفاءة بدلًا من استهلاكها، وإصدار تقارير مقارنة دقيقة، وتقديم دعم فني مستمر، بما يسهم في رفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية، ويعزز الثقة في نتائجها التشخيصية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام المعامل المركزية بأعلى معايير الدقة والموثوقية الدولية، ويؤكد قدرتها وكفاءة كوادرها على تقديم تحاليل موثوقة تدعم منظومة الأمن الصحي للمواطنين.

ويُذكر أن المعامل المركزية حاصلة بالفعل على اعتمادات ISO 15189 لأكثر من 200 اختبار إكلينيكي، وISO/IEC 17025 لفحوص الأغذية والمياه والمخدرات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الوقائية وجودة الخدمات الصحية.

وزارة الصحة والسكان المجلس الوطني الإدارة المركزية للمعامل المجلس الوطني للاعتماد الكفاءة الميكروبيولوجية الطب الوقائي

