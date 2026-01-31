قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
أخبار العالم

الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ

 أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية النيجر، مؤكداً تضامن الاتحاد الإفريقي الكامل مع النيجر.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إنه تلقى ببالغ القلق نبأ الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار دولي في نيامي ، كما أعرب عن بالغ حزنه للهجوم الدموي الذي وقع يوم الأحد 18 يناير في قرية بوسييه غربي النيجر، وأسفر عن مقتل نحو ثلاثين مدنياً بريئاً.

وأدان رئيس المفوضية بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية التي تأتي ضمن حملة ترهيب تقودها جماعات متطرفة عنيفة تستهدف عمداً السكان المدنيين والبنية التحتية العامة.

وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة لقوات الأمن النيجرية، التي نجحت في احتواء الهجوم على المطار.

وأعرب رئيس المفوضية عن تضامن وتعاطف الاتحاد الإفريقي مع شعب النيجر، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية النيجر.

و ثمّن الجهود التي تبذلها السلطات النيجرية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، لا سيما عبر العمليات التي تنفذها القوات المسلحة النيجرية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى النتائج المهمة التي حققتها العملية الواسعة الأخيرة في إقليم تيلابيري، والتي أسفرت عن تحييد عدد من العناصر المسلحة، وتفكيك مجموعات إرهابية، واستعادة ممتلكات كانت قد نُهبت من السكان المحليين.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار ووحدة أراضي الدول المتضررة.

وجدّد استعداد مفوضية الاتحاد الإفريقي الكامل لمواصلة دعم جهود السلطات النيجرية، بالتنسيق الوثيق مع دول الإقليم والشركاء المعنيين، من أجل تعزيز مكافحة هذا الخطر المشترك، وحماية المدنيين، وصون سيادة الدول وسلامة أراضيها.

الاتحاد الإفريقي الإرهاب النيجر مفوضية الاتحاد الإفريقي

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

