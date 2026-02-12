تتويجا لرحلة علمية دامت 5 شهور.. السبت المقبل انطلاق اختبارات فقه المواريث بالجامع الأزهر

تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعلن الجامع الأزهر عن عقد اختبارات نهاية الدورة الأولى في "فقه المواريث"، وذلك يوم السبت المقبل، بعد استمرار فعاليات الدورة لمدة خمسة أشهر من الدراسة والتحصيل العلمي.

​

​وكانت الدورة قد انطلقت في سبتمبر الماضي بالرواق العباسي، بحضور نخبة مباركة من علماء الازهر الشريف، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

​وقد شملت الدراسة على مدار الأشهر الماضية محاور دقيقة، منها: ​مدخل شامل لعلم المواريث وفلسفته في الإسلام، ​ودراسة تفصيلية لأنواع الميراث وحقوق الورثة الشرعية،​وتدريبات عملية على كيفية توزيع التركات وحل المسائل المعقدة.

​

​وصرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مدى استيعاب الدارسين للمادة العلمية الرصينة التي قُدمت لهم، مؤكداً أن الدورة جاءت لتلبية احتياجات المجتمع في فهم هذا العلم الدقيق، بما يضمن إيصال الحقوق لأصحابها وضبط المعاملات الأسرية وفق الشريعة الإسلامية.

​من جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم فؤاد إلى أن الرواق الأزهري يحرص من خلال هذه الاختبارات على فهم وتطبيق فقه المواريث بوعي وحكمة، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.