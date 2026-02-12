قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تتويجا لرحلة علمية دامت 5 شهور.. السبت المقبل انطلاق اختبارات فقه المواريث بالجامع الأزهر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيماء جمال

تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعلن الجامع الأزهر عن عقد اختبارات نهاية الدورة الأولى في "فقه المواريث"، وذلك يوم السبت المقبل، بعد استمرار فعاليات الدورة لمدة خمسة أشهر من الدراسة والتحصيل العلمي.

​وكانت الدورة قد انطلقت في سبتمبر الماضي بالرواق العباسي، بحضور نخبة مباركة من علماء الازهر الشريف، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

​وقد شملت الدراسة على مدار الأشهر الماضية محاور دقيقة، منها: ​مدخل شامل لعلم المواريث وفلسفته في الإسلام، ​ودراسة تفصيلية لأنواع الميراث وحقوق الورثة الشرعية،​وتدريبات عملية على كيفية توزيع التركات وحل المسائل المعقدة.

​وصرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مدى استيعاب الدارسين للمادة العلمية الرصينة التي قُدمت لهم، مؤكداً أن الدورة جاءت لتلبية احتياجات المجتمع في فهم هذا العلم الدقيق، بما يضمن إيصال الحقوق لأصحابها وضبط المعاملات الأسرية وفق الشريعة الإسلامية.

​من جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم فؤاد إلى أن الرواق الأزهري يحرص من خلال هذه الاختبارات على فهم وتطبيق فقه المواريث بوعي وحكمة، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.

فقه المواريث فقه المواريث الجامع الأزهر الأزهر شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أخر تطورات أسعار الذهب اليوم| فيديو

الأقصر

بين عبق التاريخ وإشراقة السياحة.. مراسلة «صدى البلد» ترصد انتعاش حركة السياحة في الأقصر

أرشيفية

تأثير طرح 20 شركة بالبورصة على السيولة.. اقتصادي يكشف

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد