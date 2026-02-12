اليماحي يؤكد لرئيس أذربيجان تقديره لدعم بلاده الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

استقبل الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية أذربيجان تلبية للدعوة الرسمية من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان.

في مستهل اللقاء، رحب الرئيس علييف بوفد البرلمان العربي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية، مستعرضًا التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات العربية الأذرية، ومؤكدًا حرصه على تعزيز هذه العلاقات في المجال البرلماني من خلال تقوية العلاقات بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية الأذرية، معربًا عن ثقته في أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى بلاده ستمثل نقلة نوعية مهمة في هذا المجال، كما أكد أن التضامن العربي الإسلامي يمثل أولوية ملحة في التعامل مع التحديات الراهنة.

ومن جانبه، ثمن رئيس البرلمان العربي التطورات الإيجابية في العلاقات العربية- الأذرية، على نحو ما عكسته زيارات الرئيس إلهام علييف خلال الفترة الأخيرة إلى بعض الدول العربية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تجمع فخامته بالقادة العرب.

وتناولت المباحثات التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لدعم جمهورية أذربيجان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مطالبًا بالمزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الشأن، أكد الرئيس إلهام علييف أن بلاده تدعم حل الدولتين وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده أقامت شراكات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة مع عشر دول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ودول أخرى، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في كل هذه الشراكات،

وأضاف أن جمهورية أذربيجان خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز لمدة أربعة سنوات دعمت القضية الفلسطينية بقوة، وصدرت عن الحركة العديد من القرارات التي تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

كما أكد رئيس جمهورية أذربيجان أن بلاده تعتزم خلال الفترة القادمة تقديم المزيد من الدعم المالي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتمويل بعض المشروعات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإعمار.

واختتم الرئيس الأذري حديثه بالتأكيد على أن معاناة الشعب الفلسطيني لابد أن يكون لها حل نهائي وعادل بإقامة دولته المستقلة.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والنائب محمد الأمين، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة حنان السماري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والسفير محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.

وعقب اللقاء قام وفد البرلمان العربي برئاسة "اليماحي" بوضع إكليل من الزهور عند نصب النصر التذكاري، وزيارة ضريح الزعيم الوطني المؤسس حيدر علييف.



https://youtu.be/eOHJJoWyYSI