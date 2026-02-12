قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زلزال بقوة 4.2 يضرب عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم تسجيل زلزال  بقوة 4.2 في عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران .

وفي وقت لاحق ، سجلت الشبكات الزلزالية التابعة لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران ما مجموعه 461 زلزالاً في جميع أنحاء إيران في أسبوع واحد من 31 يناير إلى 6 فبراير.

كما أفاد المركز الدولي لرصد الزلازل (isrc) أنه إحصائياً، وقعت 116 زلزالاً بقوة أقل من 3 درجات، و26 زلزالاً بقوة تتراوح بين 3 و4 درجات، وثلاثة زلازل بقوة تتراوح بين 4 و5 درجات، وزلزال واحد بقوة تتراوح بين 5 و6 درجات في البلاد.

وشهدت محافظة بوشهر أعلى عدد من الزلازل بين محافظات البلاد، بواقع 26 زلزالاً، تلتها يزد بـ 17 زلزالاً، ثم كرمان بـ 13 زلزالاً.

ومن بين هذه الزلازل، بلغ زلزال واحد قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع في الأول من فبراير في محافظة بوشهر.

خلال الفترة نفسها، ضربت أربعة زلازل محافظة طهران. ولم تُسجل أي زلازل في أردبيل، وألبرز، وزنجان، وسيستان وبلوشستان، وقزوين، وكردستان، وكهكيلويه وبوير أحمد.

وتم تسجيل ما مجموعه 6272 زلزالًا في جميع أنحاء البلاد خلال السنة التقويمية الماضية (مارس 2024 - مارس 2025)، وفقًا للشبكات الزلزالية التابعة لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

من بين الزلازل المسجلة، كان 150 زلزالاً بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر؛ وحدث ما لا يقل عن خمسة زلازل بقوة تزيد عن 4.5 درجة شهرياً في البلاد.


وتقع الهضبة الإيرانية في منطقة نشطة زلزاليا للغاية في العالم، وهي معروفة ليس فقط بزلزالها الكارثي الكبير ولكن أيضاً بالكوارث المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، وخاصة الزلازل.

حوالي اثنين بالمائة من الزلازل في العالم تحدث في إيران، ولكن أكثر من 6 بالمائة من ضحايا الزلازل العالمية خلال القرن العشرين تم الإبلاغ عنهم من الزلازل الإيرانية.

