محمد إمام ينجو من إصابة بالغة أثناء تصوير مسلسل الكينج.. شاهد

شارك الفنان محمد إمام ، جمهوره فيديو من كواليس مسلسله الجديد "الكينج"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر محمد إمام ، خلاله وهو يسقط أرضا أثناء تصوير إحدى المشاهد، وعلق كاتبا: ربنا ستر الحمد لله ، بس بجد عاملكم مشاهد اكشن عالمية في مسلسل الكينج بإذن الله.

وتابع : هيبقى أحلى مسلسل عملته لحد دلوقتي استنوا #حمزة_الدباح واللي هيعمله في رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله.

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.