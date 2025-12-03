مؤلف مسلسل الكينج يحتفل بانطلاق تصوير مشاهده

احتفل السيناريست محمد صلاح العزب، بانطلاق تصوير مسلسله الجديد "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام، والذي من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026 المقبل.

ونشر محمد صلاح، صور من كواليس المشاهد الأولى عبر "إنستجرام"، معلقا :" بسم الله، لا قوة إلا بالله، الكينج، رمضان٢٠٢٦ إن شاء اللهMBC مصر Shahid".

وكان الفنان محمد إمام ، أثار حماس متابعيه بعدما أعلن عن مفاجآت جديدة في مسلسله الجديد «الكينج» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

محمد إمام يكشف عن مفاجأة في مسلسل «الكينج» رمضان 2026

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ مصطفى خاطر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» وعلق قائلًا: «لسه المفاجآت كتير.. أخويا وحبيبي ومن أحلى الناس اللي قابلتها في حياتي، نجم المسلسل مصطفى خاطر.. هيبقى مفاجأة رمضان إن شاء الله، استنوا ياقوت الدباح في مسلسل الكينج، رمضان 2026 إن شاء الله».

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.