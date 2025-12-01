محمد إمام يوجه رسالة بعد حريق إستوديو مصر

وجه الفنان محمد إمام، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب محمد إمام: "عاوز أقول حاجة من قلبي وحقيقي مش بركب تريند ولا الحاجات دي أنا تقريبا كل زمايلي النجوم والنجمات وصناع الفن كلموني يطمنوا عليا بعد موضوع حريقة استوديو الكينج .. ده غير مسؤلين كبار في مصر والدول عربية بجد حسيت بحب وفرحه وإمتنان".

وتابع: “بشكركم جداً على كل الحب والدعم ده .. يارب دايماً في ضهر بعض وبحبكم كتير جداً وقبل اي حد بشكر كل الجمهور اللي بعتلي رسايل أو الناس اللي قابلتها وأنا بصور في الشارع وحبوا يطمنوا عليا .. انتوا كل حاجة حلوة ربنا يديم المحبة ويحفظ الجميع”.

أحداث مسلسل الكينج

يشارك محمد إمام، في بطولة مسلسل الكينج، عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة ميرنا جميل، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى خاطر.

وتدور أحداث مسلسل الكينج، في إطار تشويقي اجتماعي حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة يحاول التغلب عليها. وسينطلق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.