قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة والتعرف على علومهم
ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بالصحفيين

مسرح الصحفيين
مسرح الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

بدأ منذ قليل، فاعليات صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الذي يأتي تحت عنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغير"، وهو أحد الموضوعات التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم.

يعقد الصالون بحضور الدكتور ابراهيم صابر ، محافظ القاهرة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين ، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة.

وقال الإعلامي وليد الحسيني، خلال تقديمه صالون معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغير بنقابة الصحفيين:تشرفت اليوم بافتتاح الندوة ببعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تبرز فضل العمرة ومكانتها، ويسعدني أن أهنئ كل الزملاء الذين كتبت لهم زيارة بيت الله الحرام هذا العام، وأسأل الله أن تكون رحلة موفقة ومليئة بالخير والبركة.

ووجه الحسيني الشكر للأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على دعوته الكريمة، وحرصه الدائم على جمع الجماعة الصحفية  على الخير في مثل هذه الفعاليات المهمة، كما رحب بمحافظ القاهرة، الدكتور ابراهيم صابر، والدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، والمنشد محمود هلال، وأبناء الطريقة البرهامية، وتمنى أن يخرج هذا اللقاء بما يفيد الزملاء، وينمي الوعي بقضايا الهوية والثوابت في هذا الوقت المتغير.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قدم الحفل الإعلامي وليد الحسيني، ومن المقرر أن يشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

نقابة الصحفيين صالون لجنة الشؤون العربية الصحفيين البلشي نقيب الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي.. وظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق

طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

هواتف اقتصادية

ظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق .. تعرف عليها

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد