قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إكرام بدر الدين: قرار الوطنية للانتخابات بالإعادة في 19 دائرة يدل على الشفافية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمود محسن

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن المحكمة الإدارية العليا، استقبلت عدد من الطعون المطالبة بإلغاء نتيجة الانتخابات في دوائر معينة، خاصة بعد المخالفات التي حدثت وكان لها تأثير على سير العملية الإنتخابية.

وقال إكرام بدر الدين، خلال مداخلة هاتفيو لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن استجابة الهيئة الوطنية للإنتخابات وإعادة الإنتخابات في عدد من الدوائر يدل على مبدأ الشفافية والالتزام بالمعايير الديمقراطية.

وتابع  أستاذ العلوم السياسية، أن النائب الذي سيتم اختياره سيكون متواجد لمدة 5 سنوات، وسيكون لهم مسؤولية كبير في التغلب على الكثير من التحديات، التي تواجه الدولة، والنجاح في المواجهة والتعبير عن طموحات المواطنين.

إكرام بدر الدين المحكمة الإدارية العليا العملية الإنتخابية التحديات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

ترشيحاتنا

بيرودوا الماليزية

بيرودوا الماليزية تكشف أولى سياراتها الكهربائية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي.. وظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق

طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

بالصور

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

فيديو

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

وزير الدفاع على هامش اللقاءات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد