إكرام بدر الدين: قرار الوطنية للانتخابات بالإعادة في 19 دائرة يدل على الشفافية

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن المحكمة الإدارية العليا، استقبلت عدد من الطعون المطالبة بإلغاء نتيجة الانتخابات في دوائر معينة، خاصة بعد المخالفات التي حدثت وكان لها تأثير على سير العملية الإنتخابية.

وقال إكرام بدر الدين، خلال مداخلة هاتفيو لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن استجابة الهيئة الوطنية للإنتخابات وإعادة الإنتخابات في عدد من الدوائر يدل على مبدأ الشفافية والالتزام بالمعايير الديمقراطية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن النائب الذي سيتم اختياره سيكون متواجد لمدة 5 سنوات، وسيكون لهم مسؤولية كبير في التغلب على الكثير من التحديات، التي تواجه الدولة، والنجاح في المواجهة والتعبير عن طموحات المواطنين.