أستاذ علوم سياسية: المواطنون لديهم طموحات من البرلمان المقبل ويرغبون في تحقيقها

أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات البرلمانية تجري في مرحلة تشهد تحديات كثيرة، وأن تلك التحديات لها انعكاس على مصر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره على القناة الأولى، أن النائب الذي سيتم اختياره سيكون متواجد لمدة 5 سنوات، وسيكون لهم مسؤولية كبير في التغلب على الكثير من التحديات، التي تواجه الدولة، والنجاح في المواجهة والتعبير عن طموحات المواطنين.

المواطنين لديهم طموحات

ولفت إلى أن المواطنين لديهم طموحات في تحقيقها بالبرلمان المقبل، منها تحسين المستوى المعيشي، وأن ينخفض التضخم، وأن تتجه التنمية للزيادة، وأن يكون هناك انخفاضات في نسب البطالة.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابية



تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق النظامين الفردي والقائمة.

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

سير الانتخابات في اليوم الثاني

شهدت اللجان استقرارًا في العمل منذ لحظة فتحها، مع التزام واضح من الناخبين بإجراءات التنظيم داخل اللجان.

كما عززت قوات الأمن من وجودها في محيط المراكز الانتخابية، لمنع أي محاولات لتعطيل سير العملية أو التأثير على الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير عمليات التصويت لحظة بلحظة، والتعامل مع أي ملاحظات قد ترد من اللجان الفرعية.