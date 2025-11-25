قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتظام كامل للعملية الانتخابية وتأمين على أعلى مستوى بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد مراسل التلفزيون المصري في محافظة القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل سليم ومنتظم داخل مختلف اللجان، دون أي خروقات أو مشكلات تعيق سير التصويت. 

وأوضح أن الإقبال جاء في إطار من الهدوء والانضباط، مع التزام الناخبين بإجراءات التنظيم داخل المقار الانتخابية.

تأمين شامل واطمئنان على الحالة الأمنية

وأشار المراسل إلى وجود تأمين على أعلى مستوى داخل محيط اللجان وخارجها، مما عزز الشعور بالاطمئنان لدى المواطنين وشجعهم على المشاركة. كما تم رفع درجة الاستعداد من قبل الجهات الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية طوال اليوم.

تنسيق كامل بين المديريات المختلفة

وأوضح أن هناك تعاونًا ملحوظًا بين مختلف المديريات بالمحافظة، وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم التي ساهمت في تجهيز المقار الانتخابية وتسهيل عملية دخول وخروج الناخبين، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير بصورة طبيعية دون أي معوقات.

بدأت اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية فتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي، وسط تأمين مكثف من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابية

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق النظامين الفردي والقائمة.

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

سير الانتخابات في اليوم الثاني

شهدت اللجان استقرارًا في العمل منذ لحظة فتحها، مع التزام واضح من الناخبين بإجراءات التنظيم داخل اللجان. 

كما عززت قوات الأمن من وجودها في محيط المراكز الانتخابية، لمنع أي محاولات لتعطيل سير العملية أو التأثير على الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير عمليات التصويت لحظة بلحظة، والتعامل مع أي ملاحظات قد ترد من اللجان الفرعية.

مراسل التلفزيون المصري محافظة القليوبية العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد