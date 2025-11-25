انتظام كامل للعملية الانتخابية وتأمين على أعلى مستوى بالقليوبية

أكد مراسل التلفزيون المصري في محافظة القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل سليم ومنتظم داخل مختلف اللجان، دون أي خروقات أو مشكلات تعيق سير التصويت.

وأوضح أن الإقبال جاء في إطار من الهدوء والانضباط، مع التزام الناخبين بإجراءات التنظيم داخل المقار الانتخابية.

تأمين شامل واطمئنان على الحالة الأمنية

وأشار المراسل إلى وجود تأمين على أعلى مستوى داخل محيط اللجان وخارجها، مما عزز الشعور بالاطمئنان لدى المواطنين وشجعهم على المشاركة. كما تم رفع درجة الاستعداد من قبل الجهات الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية طوال اليوم.

تنسيق كامل بين المديريات المختلفة

وأوضح أن هناك تعاونًا ملحوظًا بين مختلف المديريات بالمحافظة، وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم التي ساهمت في تجهيز المقار الانتخابية وتسهيل عملية دخول وخروج الناخبين، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير بصورة طبيعية دون أي معوقات.

بدأت اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية فتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي، وسط تأمين مكثف من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابية

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق النظامين الفردي والقائمة.

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

سير الانتخابات في اليوم الثاني

شهدت اللجان استقرارًا في العمل منذ لحظة فتحها، مع التزام واضح من الناخبين بإجراءات التنظيم داخل اللجان.

كما عززت قوات الأمن من وجودها في محيط المراكز الانتخابية، لمنع أي محاولات لتعطيل سير العملية أو التأثير على الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير عمليات التصويت لحظة بلحظة، والتعامل مع أي ملاحظات قد ترد من اللجان الفرعية.