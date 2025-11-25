مراسل التليفزيون المصري: إقبال كبير من الناخبين على لجان بورسعيد

قال مراسل التليفزيون المصري في بورسعيد، إن عددًا كبيرًا من الناخبين في انتخابات مجلس النواب ، وصلوا إلى مقار اللجان قبل موعد فتحها بنحو نصف ساعة، في مؤشر على استعداد مبكر وإقبال لافت منذ الساعات الأولى.

تنظيم واضح داخل وخارج اللجان

وأشار المراسل، إلى وجود مستوى مرتفع من التنظيم أمام اللجان، حيث تمت عملية دخول الناخبين بسلاسة دون تزاحم، إضافة إلى وجود تيسيرات لضمان انسياب الحركة داخل المقار الانتخابية.

مراجعة دقيقة للكشوف والأصوات

وأضاف أن لجان الاقتراع شهدت عمليات مراجعة دقيقة للكشوف، مع التأكد من بيانات الناخبين قبل السماح لهم بالتصويت، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية.

بدأت اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية فتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي، وسط تأمين مكثف من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابية

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق النظامين الفردي والقائمة.

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

سير الانتخابات في اليوم الثاني

شهدت اللجان استقرارًا في العمل منذ لحظة فتحها، مع التزام واضح من الناخبين بإجراءات التنظيم داخل اللجان.

كما عززت قوات الأمن من وجودها في محيط المراكز الانتخابية، لمنع أي محاولات لتعطيل سير العملية أو التأثير على الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير عمليات التصويت لحظة بلحظة، والتعامل مع أي ملاحظات قد ترد من اللجان الفرعية.