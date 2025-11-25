قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لبحث التعاون الأكاديمي المشترك
اليوم الثاني.. توافد المواطنين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بانتخابات 2025
محمد يوسف: لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى..ولم نناقش الفكرة
الإمارات تدعو لوقف حرب السودان وتؤكد استمرار المساعدات
الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام
محمود مسلم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوة للداخل والخارج
الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري
معرفش حاجة عن التزوير.. رمضان صبحي ينفى التهم الموجهة إليه في ثالث جلسات محاكمته
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي
فلكيًا .. متى سينتهي الخريف ويفتح فصل الشتاء أبوابه؟
المحكمة العسكرية اللبنانية تؤجل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 3 فبراير المقبل
اليوم الثاني.. توافد المواطنين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بانتخابات 2025

محد صبيح

يشهد اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2025، استمرار توافد الناخبين على لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، حيث حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى.

 وتواصلت الحركة الانتخابية داخل محيط اللجنة، وسط انتظام الإجراءات وتواجد مكثف للجان التنظيم وتأمين الناخبين.

ورصد موقع صدى البلد، استمرار حضور فئات عمرية متنوعة، من كبار السن والشباب، والذين أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم.

 كما ظهر التزام واضح بإجراءات الدخول وتنظيم الطوابير بما يضمن سرعة وسلاسة عملية التصويت دون أي معوقات تُذكر.

وشهد محيط اللجنة تواجدًا لافتًا للأسر التي اصطحبت أفرادها للتصويت، في صورة تعكس اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة السياسية. 

كما ساهم التواجد الأمني في بث الطمأنينة بين الناخبين، مع استمرار توفير التسهيلات لذوي الهمم وكبار السن لضمان ممارسة حقهم الانتخابي بكل يُسر.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب  في الداخل  والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات. 

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.

كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.



 

