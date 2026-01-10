الرئيس الكولومبي :سأسافر إلى واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية.

وفي وقت لاحق ؛ أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، عن تطلعه للقاء الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في شهر فبراير المقبل.

وكتب ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "أتطلع إلى عقد اجتماع مع جوستافو بيترو، رئيس كولومبيا، في البيت الأبيض خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير".

وتابع "أنا متأكد من أن الأمر سيسير بشكل جيد للغاية بالنسبة لكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب منع الكوكايين والمخدرات الأخرى من الدخول إلى الولايات المتحدة".