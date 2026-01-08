رئيس كولومبيا: إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة لتفادي "تصعيد خطير"

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن أول اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء بعد سوء تواصل خطير كاد أن يقود إلى تصعيد سياسي وأمني حقيقي بين البلدين.. مشيرا إلى أنه اتفق مع ترامب على إعادة قنوات الاتصال المباشرة بين حكومتي البلدين، بما في ذلك بين وزارات الخارجية والمكاتب الرئاسية.



وقال الرئيس الكولومبي - لأنصاره في تجمع حاشد نقلها تلفزيون كولومبيا - إن الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي، الذي جرى بينهما قبل ساعات؛ ساعد في تخفيف التوترات بين الحكومتين.



وأضاف أنه أطلع الرئيس الأمريكي على الجهود التي تبذلها بلاده في مجال مصادرة المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع، معربا عن تطلعه إلى عقد لقاء مباشر مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب.



وأوضح أنه طلب من نظيره الأمريكي إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر بين بوجوتا وواشنطن، محذرًا من أن انقطاع الحوار قد يقود إلى صراعات، قائلا: "إذا انقطع الحوار ستندلع الحرب، وقد علمنا التاريخ ذلك".



وكان ترامب قد قال إنه "يقدر" الاتصال الهاتفي الذي أجراها مع "بيترو"، وأنه دعا رئيس كولومبيا إلى اجتماع في البيت الأبيض في "المستقبل القريب".



وكتب الرئيس الأمريكي - على منصة "تروث سوشيال" - "لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحدث مع رئيس كولومبيا، جوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا؛ لقد قدرت اتصاله وأسلوبه، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب". وأضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا يتوليان الترتيبات.