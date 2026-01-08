قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| المواعيد
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كولومبيا: إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة لتفادي "تصعيد خطير"

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو
أ ش أ

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن أول اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء بعد سوء تواصل خطير كاد أن يقود إلى تصعيد سياسي وأمني حقيقي بين البلدين.. مشيرا إلى أنه اتفق مع ترامب على إعادة قنوات الاتصال المباشرة بين حكومتي البلدين، بما في ذلك بين وزارات الخارجية والمكاتب الرئاسية.


وقال الرئيس الكولومبي - لأنصاره في تجمع حاشد نقلها تلفزيون كولومبيا - إن الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي، الذي جرى بينهما قبل ساعات؛ ساعد في تخفيف التوترات بين الحكومتين.


وأضاف أنه أطلع الرئيس الأمريكي على الجهود التي تبذلها بلاده في مجال مصادرة المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع، معربا عن تطلعه إلى عقد لقاء مباشر مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب.


وأوضح أنه طلب من نظيره الأمريكي إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر بين بوجوتا وواشنطن، محذرًا من أن انقطاع الحوار قد يقود إلى صراعات، قائلا: "إذا انقطع الحوار ستندلع الحرب، وقد علمنا التاريخ ذلك".


وكان ترامب قد قال إنه "يقدر" الاتصال الهاتفي الذي أجراها مع "بيترو"، وأنه دعا رئيس كولومبيا إلى اجتماع في البيت الأبيض في "المستقبل القريب".


وكتب الرئيس الأمريكي - على منصة "تروث سوشيال" - "لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحدث مع رئيس كولومبيا، جوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا؛ لقد قدرت اتصاله وأسلوبه، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب". وأضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا يتوليان الترتيبات.

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد سياسي وأمني إعادة قنوات الاتصال المباشرة بين حكومتي البلدين وزارات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل الفنية الثانوية بنات للصم وضعاف السمع ضمن خطة تطوير مدارس ذوي الهمم

محافظ أسيوط يطمئن على أعمال تطوير مدرسة الأمل بنات للصم وضعاف السمع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد ونش الإغاثة المرورية للتدخل السريع ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث والأعطال

محافظ أسيوط يستقبل الطفل زياد حنفي محي

في بادرة إنسانية.. محافظ أسيوط يستقبل طفلًا كفيفًا وأسرته ويتكفل بعلاجه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد