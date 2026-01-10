حرام يا بنتي| رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ شيرين: انتي فين؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على اختفاء الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال الفترة الأخيرة، قائلا :"محدش يعرف عنها حاجة وادق ناقوس الخطر واظهري يا شيرين واتكلمي وانا بحبك وأول مرة تطلعي في التلفزيون كان معايا وآخر مرة كمان وشيرين لن تتكرر".

أحب شيرين ومن مجانين هذه المطربة ومن أعظم المطربين آخر 30 سنة

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"أحب شيرين ومن مجانين هذه المطربة ومن أعظم المطربين آخر 30 سنة، ومشكلة شيرين أنها لما بتتكلم بتتكلم وليس لديها أي مشكلة، وفي حاجة على السوشال ميديا تنادي على شيرين و اغانيها غير موجود لأسباب اتفاقية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن اغانيها العظيمة غير موجودة لأسباب تتعلق بالحقوق، واين شيرين وما حالتها الاجتماعية واين نشاطها وشيرين مختفية وابحثوا معي عن شيرين".

واكمل عمرو أديب، أن :"كل شوية يطلع بيان لـ شيرين وبعد كده يقال إنه ذكاء اصطناعي وتكذيب، ويا شيرين مش بقول اتكلمي معايا وحرام يا بنتي وحاسس أنها بتخلص ومحدش يعرف حاجة وانتي ثروة مصرية وعربية".