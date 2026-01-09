قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منطقة عسكرية مغلقة .. الجيش السوري يعلن حظر التجول في حي الشيخ مقصود بحلب
عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة
أسرة الراحلة نيفين مندور تعلن براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية
القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا
الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة
مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| هذا سعر عيار 21 في مصر
الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

حالة من الاهتمام من قبل المواطنين وخاصة اليوم الجمعة، بمعرفة حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، وخاصة بعد المنخفض الجوى الذي يضرب البلاد حاليا.

حالة الطقس اليوم في مصر 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد حالة الطقس، اليوم الجمعة 9-1-2026 استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى تلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة في مصر

ولفتت هيئة الأرصاد، فى بيان، إلى وجود نشاط للرياح على عدة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

موعد تحسن حالة الطقس فى مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد حالة جوية من عدم الاستقرار نتيجة وجود امتداد لمنخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا ومنخفض سطحى على سطح البحر المتوسط، بالإضافة إلى النشاط القوى للرياح.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن سرعات رياح فى كافة محافظات الجمهورية تتراوح ما بين 40 و60 كيلومترا على الساعة وبسرعات رياح عالية، مضيفة: «نشاط الرياح اللى موجود ده هيؤدى إلى بعض الأتربة والرمال المثارة، والتى قد تؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية فى أغلب المحافظات، وخاصة فى المحافظات أو مناطق الظهير الصحراوى بشكل كبير».

وحذرت من أن سرعات الرياح تكون أعلى على البحار، قائلًة: «البحر متوسط سرعة الرياح بتوصل لسبعين كيلومترا على الساعة، وده بدوره بيؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى ارتفاعات أمواج تتجاوز الخمسة ونص متر على البحر المتوسط، وفى البحر الأحمر هناك ارتفاعات أمواج ما بين 3 و4 أمتار ونشاط للرياح».

ونوهت بأن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تنخفض العظمى على القاهرة الكبرى بمعدل 7 درجات، مقارنة بدرجات الحرارة أمس.

وأوضحت غانم أن الحالة الجوية غير المستقرة ستكون سريعة، قائلًة: «مع بكرة الجو هيستقر بشكل كبير، وهتقل سرعة الرياح وفرص الأمطار، ولكن تظل قيم درجات الحرارة منخفضة».

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

مشاجرة

ضربة بالمفتاح على راسه .. تفاصيل مشاجر شخص مع آخر في فيصل والسبب صادم

المتهم

التحقيق مع سائق نقل ذكي لاتهامه بالتحرش بسيدة في التجمع

جانب من الحملة

شاهد.. حملات أمنية على التوك توك المخالف والاشغالات بزهراء أكتوبر الجديدة

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

