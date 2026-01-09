الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

حالة من الاهتمام من قبل المواطنين وخاصة اليوم الجمعة، بمعرفة حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، وخاصة بعد المنخفض الجوى الذي يضرب البلاد حاليا.

حالة الطقس اليوم في مصر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد حالة الطقس، اليوم الجمعة 9-1-2026 استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى تلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة في مصر

ولفتت هيئة الأرصاد، فى بيان، إلى وجود نشاط للرياح على عدة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

موعد تحسن حالة الطقس فى مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد حالة جوية من عدم الاستقرار نتيجة وجود امتداد لمنخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا ومنخفض سطحى على سطح البحر المتوسط، بالإضافة إلى النشاط القوى للرياح.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن سرعات رياح فى كافة محافظات الجمهورية تتراوح ما بين 40 و60 كيلومترا على الساعة وبسرعات رياح عالية، مضيفة: «نشاط الرياح اللى موجود ده هيؤدى إلى بعض الأتربة والرمال المثارة، والتى قد تؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية فى أغلب المحافظات، وخاصة فى المحافظات أو مناطق الظهير الصحراوى بشكل كبير».

وحذرت من أن سرعات الرياح تكون أعلى على البحار، قائلًة: «البحر متوسط سرعة الرياح بتوصل لسبعين كيلومترا على الساعة، وده بدوره بيؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى ارتفاعات أمواج تتجاوز الخمسة ونص متر على البحر المتوسط، وفى البحر الأحمر هناك ارتفاعات أمواج ما بين 3 و4 أمتار ونشاط للرياح».

ونوهت بأن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تنخفض العظمى على القاهرة الكبرى بمعدل 7 درجات، مقارنة بدرجات الحرارة أمس.

وأوضحت غانم أن الحالة الجوية غير المستقرة ستكون سريعة، قائلًة: «مع بكرة الجو هيستقر بشكل كبير، وهتقل سرعة الرياح وفرص الأمطار، ولكن تظل قيم درجات الحرارة منخفضة».