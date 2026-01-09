كأس العالم يصل مطار القاهرة.. وزيرا الطيران والشباب والرياضة ومندوب الفيفا في استقباله

أنهت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية إجراءات دخول وخروج النسخة الأصلية من كأس العالم.

البداية كانت بتعليمات من وزير المالية السيد احمد كجوك ورئيس مصلحة الجمارك السيد احمد اموي بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتشكيل لجنة مشتركة بحضور الجهات الأمنية والتنظيمية ذات الصلة، وللقيام بدورها القانوني والمؤسسي لتنفيذ كافة الإجراءات الجمركية الخاصة بدخول وخروج النسخة الأصلية من الكأس ومستلزماته بنجاح دون ترتب ايه اثار مالية او اي سلبيات تؤثر علي الشكل العام.

قام رئيس الإدارة المركزية بتكليف لجنة مكونه من احمد علي السيد مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ وايمن عبد ربه شملول مدير عام جمارك الوديعة والشئون الفنية بذات المبني ومعهم كل من هبة الله فتحي مدير ادارة الشئون الفنية وحنان عبد السميع مدير إدارة الاعفاءات وعمرو الفولي مدير إدارة العلاقات العامة لانهاء الاجراءات بدقة وسهولة ويسر ،ومن مكتب وزير المالية احمد الكيلاني.

قدمت وزارة الشباب والرياضة خطابات التعهدات اللازمة، وكان في استقبال مندوبي الفيفا وبصحبتهم نسخة الكأس وزيرا الطيران والشباب والرياضة ومسئولي الجمارك بالمطار وممثلي الجهات الأمنية والحكومية والمعنية العاملة بالمطار ، وقامت اللجنة الجمركية باجراءات المعاينة والافراج المؤقت عن نسخة الكأس الأصلية والمستلزمات المصاحبة له، وبالمثل تمت المطابقة والتأكد من خروج الكأس وجميع المعدات المصاحبة كل ذلك تم في سهولة ويسر وبانضباط مهني وحضاري