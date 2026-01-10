ضد أمريكا وإسرائيل.. إيران توجه رسالة قوية إلى الأمم المتحدة

وجهت السلطات الإيرانية رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن التصريحات الأمريكية الأخيرة عن الأوضاع في طهران قائلة : ندين السلوك الأمريكي غير القانوني بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي عبر التدخل في شؤوننا الداخلية.

وأضافت إيران في رسالتها إلى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يواصلان التهديد والتشجيع على العنف وعدم الاستقرار.

وتابعت إيران : الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يسعيان لتحويل الاحتجاجات السلمية إلى فوضى عنيفة

وزادت الرسالة الإيرانية : نرفض رفضاً قاطعاً الممارسات الأمريكية المزعزعة للاستقرار التي تقوض ميثاق الأمم المتحدة.

وختمت إيران رسالتها للأمم المتحدة بالقول : تحويل الاحتجاجات السلمية لأعمال عنف نتيجة مباشرة للسياسات الأمريكية وتتحمل واشنطن مسؤوليتها.