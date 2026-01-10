حكام مباريات غدًا الأحد في الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تشهد ثلاث مواجهات قوية ومهمة على عدد من الملاعب، في إطار سعي الفرق لحسم التأهل ومواصلة المنافسة في البطولة.

الزمالك × زد – استاد السلام



تنطلق مواجهة الزمالك أمام فريق زد في تمام الخامسة مساءً على استاد السلام، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية.

حكم الساحة: مصطفى شهدي

الحكم الرابع: محمد أيمن

المساعد الأول: أحمد رشدي

المساعد الثاني: عمرو جمعة

حكم تقنية الفيديو (VAR): أحمد جابر

مساعد حكم VAR: عمرو السيد

بتروجت × مودرن سبورت – استاد بتروسبورت

وفي التوقيت ذاته، يستضيف استاد بتروسبورت لقاء بتروجت أمام مودرن سبورت، في مباراة متكافئة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

حكم الساحة: أحمد ماجد

الحكم الرابع: محمود رشدي

المساعد الأول: سمير جمال

المساعد الثاني: هاني خيري

حكم VAR: محمود دسوقي

مساعد VAR: جبل السيد

سموحة × حرس الحدود – استاد الإسكندرية

تُختتم مواجهات اليوم بلقاء سموحة وحرس الحدود، المقرر إقامته في تمام الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لحصد نقاط ثمينة.

حكم الساحة: محمد أحمد الشناوي

الحكم الرابع: أحمد جمال شاهين

المساعد الأول: شريف عبد الله

المساعد الثاني: محمد القاضي

حكم VAR: عمرو الشناوي

مساعد VAR: أحمد عادل




















