ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

رابطة الأندية
رابطة الأندية
إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش وفاركو :

  • إيقاف إسماعيل أجورو، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

مباراة مودرن سبورت وبيراميدز :

  • إيقاف أحمد محمد يوسف، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة.
  • منع محمد نصار ، عامل مهمات فريق مودرن سبورت، من مرافقة الفريق لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للأعتراض.

مباراة المصري وسموحة :

  • إيقاف نبيل عمر الكوكي، المدير الفني لفريق المصري، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 7500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة للمرة الثانية.
  • إيقاف عمرو عماد نجيب محروس، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

مباراة مباراة الاتحاد وزد أف سي :

  • إيقاف فادي فريد محمد محمود، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 
  • إيقاف محمود علاء الدين محمود، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية كأس عاصمة مصر مسابقة كأس عاصمة مصر

