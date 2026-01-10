800 مليار دولار .. اتفاق أمريكي أوكراني لاعادة إعمار كييف



أفادت صحيفة "التلغراف" بأن أوكرانيا قد توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة في دافوس بسويسرا لجمع ما يقرب من 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار البلاد.

ونقلت التلغراف عن مسؤولين غربيين: كييف وواشنطن تعتزمان توقيع اتفاقية لإعادة بناء أوكرانيا خلال قمة دافوس.

وقالت التلغراف أيضا نقلا عن مسؤولين غربيين: من المتوقع أن يجتمع زيلنسكي وترمب في دافوس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وفي تصريحات سابقة ؛ أكد الرئيس الأوكراني فلاديميرزيلنسكي أن دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده بـ 90 مليار يورو هو دعم كبير يعزز صمود كييف .

وفي تصريحات صحفية له ؛ شدد لرئيس الأوكراني على أنه من المهم أن تبقى الأصول الروسية مجمدة وأن تحصل أوكرانيا على ضمان أمني مالي للسنوات المقبلة.

كما عبّر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي بشان قرار المجلس الأوروبي الذي توصل إلى اتفاق لتقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027.

وقال زيلينسكي: "هذا دعمٌ هامٌ يُعزز صمودنا بشكلٍ حقيقي. من المهم الحفاظ على تجميد الأصول الروسية وتأمين الأمن المالي لأوكرانيا خلال السنوات القادمة."



وأضاف: "شكرًا لكم على هذه النتيجة وعلى وحدتنا. معًا، ندافع عن مستقبل قارتنا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي تمكنوا في التوصل إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها، لكنهم أخفقوا في ايجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل.

يأتي هذا، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.