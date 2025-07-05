استمرت نحو 40 دقيقة..تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أعلن أن زيلينسكي وترامب أجريا محادثة هاتفية وكتب على "تيليجرام": “كانت المحادثة بين الرئيسين بالغة الأهمية”.

ولفت إلى أن المكالمة استمرت نحو 40 دقيقة وركزت على الموجة الأخيرة من الضربات الروسية وحالة الدعم الدفاعي الجوي الأمريكي.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على رد حركة "حماس" بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مكتفيًا بالقول: "حسناً، هذا جيد"، في أول رد فعل علني له على التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات الجارية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر.

جاء تصريح ترامب خلال حديثه للصحفيين، حيث أشار إلى أن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق حول غزة "خلال أيام"، ما يعكس تفاؤلًا حذرًا من الجانب الأمريكي إزاء المساعي التي تقودها أطراف الوساطة الإقليمية والدولية.