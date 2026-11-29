قال رئيس البرلمان الكيني موسى ويتانغولا إن كاميرات المراقبة رصدت أحد النواب وهو يستولي على هاتف زميلته سابينا تشيجي ويضعه في جيبه، موضحًا أن النائب أنكر الواقعة رغم عرض التسجيل المصوّر عليه، حتى بعد أن شاهد بنفسه اللقطات التي وثّقت ما حدث.

واقعة مثيرة داخل برلمان كينيا

كانت النائبة الكينية سابينا تشيجي، قد كشفت أنها فقدت هاتفًا من طراز آيفون 16 لم يمضِ على شرائه سوى أسبوع، خلال حالة الفوضى التي شهدها البرلمان عام 2023، فيما طالب عدد من النواب بالكشف عن هوية زميلهم الذي رصدته كاميرات المراقبة وهو يستولي على الهاتف.

وقال رئيس البرلمان الكيني موسى ويتانغولا إن التسجيل المصوّر أظهر أحد النواب وهو يضع هاتف زميله في جيبه، مشيرًا إلى أن النائب المتهم أنكر الاستيلاء على الهاتف، رغم عرض مقطع الفيديو الذي وثّق الواقعة أمامه.

وأضاف ويتانغولا أن النائب ظل ينفي الاتهام حتى بعد مشاهدته التسجيل المصوّر، الذي أظهر تحركاته بوضوح، لافتًا إلى أنه طلب إعادة الهاتف إلى صاحبه.

وأثارت الواقعة مطالبات من أعضاء البرلمان بالكشف عن هوية النائب الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة، وسط تساؤلات بشأن ملابسات الحادثة التي تعود إلى يونيو 2023.