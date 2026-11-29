أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، سقوط أحد أفراد الأسرة الحاكمة وشخص آخر في قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، وبحوزتهما كمية متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وموازين حساسة.

سقوط أحد أفراد الأسرة الحاكمة الكويتية في قضية مخدرات

وحسب قطاع الأمن الجنائي، فقد عُثر بحوزة المتهمَين على 1.2 كيلوجرام من الحشيش المخدر، إلى جانب 262 كبسولة «ليريكا»، و200 قرص «ترامال»، و100 قرص «زاناكس»، فضلاً عن 38 قرصاً مشتبهاً بها وأربعة موازين حساسة.

ومع استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة المتهمَين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات المختصة، وجهت وزارة الداخلية الكويتية رسالة حاسمة مفادها أن القانون يطبق في الكويت بمسطرة واحدة على الجميع دون تمييز أو استثناء، ترسيخاً للعدالة وتأكيداً على أن لا أحد فوق القانون.

وتضع هذه المضبوطات المتهمَين أمام عقوبات قاسية بموجب المرسوم بقانون مكافحة المخدرات الكويتي رقم 159 لعام 2025، ففي حال ثبوت الحيازة بقصد الاتجار وهو ما ترجحه عادةً قرائن الموازين الحساسة وتنوع الأصناف والكميات، تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد مع غرامة قد تبلغ 500 ألف دينار كويتي، أما إذا اقتصرت التهمة على الحيازة المجردة دون قصد الاتجار فتصل العقوبة إلى الحبس عشر سنوات.