أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم /الأحد/، مرتفعا بشكل طفيف بواقع 4.21 نقطة، ما يعادل 0.04%، ليصل إلى مستوى 10024.39 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأنه تم خلال الجلسة تداول 88 مليونا و15 ألفا و137 سهما، بقيمة 202 مليون و626 ألفا و415.545 ريال، عبر تنفيذ 26964 صفقة في جميع القطاعات، كما ارتفعت خلال الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وأضافت أن رأس مال السوق بلغ في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و882 مليونا و625 ألفا و920.798 ريال، مقارنة بـ611 مليارا و508 ملايين و728 ألفا و576.964 ريال، في الجلسة السابقة.