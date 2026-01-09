قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوكرانيا.. مقـ.تل شخصين وإصابة خمسة في هجوم روسي على كييف

أوكرانيا
أوكرانيا
فرناس حفظي

أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عن مقتل شخصين في قصف عسكري روسي للعاصمة الأوكرانية، وإصابة خمسة آخرين على الأقل. 

وكان قد زعم سابقاً أن الهجوم كان بطائرة مسيرة، وأن عدداً من المباني السكنية قد تضررت.

شنت روسيا هجمات على البنية التحتية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا، وفي الوقت نفسه شنت طائرات روسية مسيرة هجمات على العاصمة كييف، ما أسفر عن انفجارات وحرائق، هذا ما أفاد به حاكم لفيف، مكسيم كوزيتسكي، ورئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو.

وأضاف كليتشكو أن حرائق اندلعت في ثلاثة أحياء، وأن الطائرات المسيرة أصابت مبانٍ. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن خطة الغرب لزيادة عسكرة أوكرانيا بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية وتهدف للتصعيد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: نشر الوحدات والمنشآت العسكرية في أوكرانيا سنصنفه على أنه تدخل يشكل تهديداً لروسيا ودول أوروبية أخرى.

وأضافت : أي وحدات أو منشآت عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

وختمت الخارجية الروسية بيانها بالقول : التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا لا يتحقق إلا بمعالجة أسبابه الجذرية وعودة كييف إلى وضع الحياد.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليلة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار في الفترة بين الساعة 7:00 والساعة 9:00 صباحا.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين من طراز "هيمارس" و360 طائرة مسيرة أوكرانية.

رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قصف عسكري قصف عسكري روسي للعاصمة الأوكرانية

