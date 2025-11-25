كثافات بالشرقية والغربية وزيادة الموظفين لضمان سير العملية الانتخابية

قال رئيس لجنة محافظة الغربية إن جميع اللجان كانت تحتاج إلى دعم مستمر من الموظفين لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة.

وأكد أن هذا الدعم ضروري للحفاظ على استمرارية العمل في مختلف اللجان، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تشهده بعض اللجان.

أزمة صحية بسبب الإرهاق في الغربية

وأضاف رئيس لجنة الغربية أن إحدى اللجان الفرعية شهدت أزمة صحية لأحد الموظفين نتيجة الإرهاق والضغط الشديد، مشيرًا إلى أهمية متابعة صحة الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم لتجنب هذه الحالات.

اللجان تعمل بصورة طبيعية والكثافات تمت معالجتها

من جانبه، قال رئيس لجان محافظة الشرقية إن اللجان التي تشهد كثافات كبيرة تم تزويدها بعدد كبير من الموظفين لضمان انسيابية العمل وعدم تأخير الخدمة للجمهور.

وأضاف أن سير العمل في جميع اللجان مستمر بصورة طبيعية جدًا، مع متابعة دقيقة لحالات الضغط والكثافات لضمان تقديم الخدمة بكفاءة.