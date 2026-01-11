قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي
سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء برج البرلس لليوم الثالث على التوالي
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية .. تعيين المستشار عادل عزب بالنواب
دعاء الإفطار للصائم 22 شهر رجب.. يجلب خيري الدنيا والآخرة
جمال الغندور يتغزل في منتخب مصر عقب التاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
وستظل هي مصر رغم أنف الجميع.. رسالة قوية من محمود العسيلي بعد فوز المنتخب على كوت ديفوار

يارا أمين

هنأ الفنان محمود العسيلي منتخب مصر بالفوز على منتخب كوت ديفوار.

منتخب مصر

وكتب العسيلي على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “وستظل مصر هي مصر رغم أنف الجميع، الروح والرجولة والقوة، عظيمة يا مصر بولادك الرجالة حاجة تفرح وتشرف، ولاد مصر ضد الكسر بجد”.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

وسجّل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجّل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويُواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي

