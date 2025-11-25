المستشار أحمد بنداري يوضح سبب عدم فتح لجنة 118 في شبين الكوم

أكد القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة للانتخابات، أن العملية الانتخابية تتم بشكل منتظم، وأن آخر لجنة تم فتحها اليوم هي لجنة رقم 91 في منيا القمح.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك لجنة في المنوفية لم يتم فتحها حتى الآن بسبب تعرض سيارة المستشار المشرف على اللجنة لمشكلات، هي لجنة 118 في شبين الكوم.

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا، لـ المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بانتخابات النواب.

تعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي مؤتمر لمتابعة فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساء.

