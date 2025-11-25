قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المستشار أحمد بنداري يوضح سبب عدم فتح لجنة 118 في شبين الكوم

القاضى أحمد بندارى
القاضى أحمد بندارى
البهى عمرو

 أكد القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة للانتخابات، أن العملية الانتخابية تتم بشكل منتظم، وأن آخر لجنة تم فتحها اليوم هي لجنة رقم  91 في منيا القمح. 

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك لجنة في المنوفية لم يتم فتحها حتى الآن بسبب تعرض سيارة المستشار المشرف على اللجنة لمشكلات، هي لجنة 118 في شبين الكوم.

 في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا، لـ المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بانتخابات النواب.

تعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي مؤتمر لمتابعة فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساء.

من جانبها، تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثاني على التوالي فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان الفرعية على مستوى 13 محافظة أبوابها في اليوم الثاني على التوالي والأخير لتلقى أصوات الناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.


 

أحمد بندارى القاضى أحمد بندارى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

