الهيئة الوطنية تتابع لليوم الثاني التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثاني على التوالي فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان الفرعية على مستوى 13 محافظة أبوابها في اليوم الثاني على التوالي والأخير لتلقى أصوات الناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وينشر صدى البلد بالأرقام عدد اللجان الفرعية والمترشحين وإجمالي الناخبين بكل محافظة من المحافظات الـ13 من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب التي تجري بها عملية تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ بعد قليل في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للمرحلة الثانية فى 13 محافظة بعدد الدوائر واللجان الفرعية وهى : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأنه هناك 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يختارون بين 1316 يتنافسون علي 142 مقعدًا.

وبعد انتهاء التصويت يتم الفرز والحصر العددي وأن آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهية في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر المقبل.

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين، 334 مقرًا انتخابيًا، 724 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 8 ملايين و621 ألفًا و305.

القليوبية: 6 دوائر انتخابية، 71 مترشحًا، 321 مقرًا انتخابيًا، 500 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و676 ألفًا و78.

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية، 288 مترشحًا، 657 مقرًا انتخابيًا، 795 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 4 ملايين و708 آلاف و301.

الغربية: 7 دوائر انتخابية، 140 مترشحًا، 613 مقرًا انتخابيًا، 642 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و658 ألفًا و896.

المنوفية: 6 دوائر انتخابية، 125 مترشحًا، 500 مقرًا انتخابيًا، 541 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و973 ألفًا و483.

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية، 88 مترشحًا، 501 مقرًا انتخابيًا، 527 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و420 ألفًا و183.

الشرقية: 9 دوائر انتخابية، 253 مترشحًا، 975 مقرًا انتخابيًا، 1040 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 4 ملايين و905 آلاف و724.

دمياط: دائرتان انتخابيتان، 39 مترشحًا، 137 مقرًا انتخابيًا، 179 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون مليون و161 ألفًا و992.

بورسعيد: دائرتان انتخابيتان، 20 مترشحًا، 50 مقرًا انتخابيًا، 50 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 548 ألفًا و654.

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية، 36 مترشحًا، 168 مقرًا انتخابيًا، 182 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون مليون و9 آلاف و660.

السويس: دائرة انتخابية، 18 مترشحًا، 40 مقرًا انتخابيًا، 41 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 505 آلاف و586.

شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان، 12 مترشحًا، 41 مقرًا انتخابيًا، 48 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 317 ألفًا و767.

جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان، 15 مترشحًا، 15 مقرًا انتخابيًا، 18 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 104 آلاف و362.

اليوم الأول من التصويت

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة مؤتمرها الثاني لمتابعة سير العملية الانتخابية بـ13 محافظة التى تجرى بها التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

أكد القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة وجود واقعة مشاجرة مع رئيسة لجنة فرعية بسبب تعدى أحد الناخبات عليها لعدم تمكينها من التصويت لعدم وجود أصل بطاقة الرقم القومى وعدم وضوح صورة البطاقة ما جعل السيدة تستدعى زوجا وقاما بالتعدى على رئيسة اللجنة والتى قامت بتحرير محضر بالواقعة وتم تسليمه للشرطة.

ووجهت الهيئة الشكر لوزارة الداخلية لدورها فى ضبط أى مخالفة انتخابية خارج المقر أو المركز الانتخابى وأى مواطن يجد جريمة خارج المقر الانتخابى عليه التقدم ببلاغ الى الجهات المختصة للفحص

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم تصوير ورقة الاقتراع لأن هذه جريمة وعند ضبطها سيتم تحرير محضر بالواقعة، وأشار إلى أن هناك واقعة أثيرت من أحد المرشحين بوجود أحد الأشخاص فى داخل جراج يقوم بتوزيع كروت ومبالغ نقدية وتم الإبلاغ من رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية بأن الشرطة وصلت وتحققت من صحة الواقعة وتم ضبط رجل زوجته وبحوزته 117 بطاقة رقم قومى و140 صورة كروت دعاية صغيرة لمرشح بعينه وتم استلام البطاقات ويأخذ الناخب 150 جنيه على كل بطاقة وتم الضبط بمعرفة المقدم علي ندا رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وحرر محضر برقم 3110 لسنة 2025 إداري المحلة

وأضاف أنه في لجنة 17 بشبين الكوم بالمنوفية تم تحرير مذكرة من المستشارة رئيسة اللجنة لتعدى أحد المرشحين بالقول عليه بإدعاء بوجود كروت تتوزع خارج اللجنة على الناخبين أدى إلى أنه قطع ملابسه وبدأ فى بث مباشر ليثبت أن الواقعة حدثت على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وقوات الشرطة تصدت له واستلمت مذكرة رئيسة اللجنة، وفي اللجنة 105 قسم أول طنطا قام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته على الهاتف المحمول وهذه مخالفة انتخابية وتم اتخاذ الإجراء القانوني وإعداد مذكرة بذلك الأمر والتسليم لقوة التأمين بمقر الانتخاب.

وأشار إلى أنه وردت لغرفة العمليات من لجنة متابعة محافظة الغربية أكثر من بلاغ بشأن ضبط عدة أشخاص الأول كان بحوزته 17 ألف و400 جنيه يقوم بتوزيعهم على الناخبين للتصويت لاثنين من المترشحين المستقلين وأحد المترشحين عن أحد الأحزاب، وتم تحرير الواقعة بمعرفة الشرطة بعد وصول بلاغ لرئيس المباحث فى قسم ثالث المحلة وتم تحرير محضر برقم 3108 إداري ثالث المحلة وبلاغ حريق فى قطعة أرض فضاء بجوار لجنة 36 أول المحلة إلا أنه لم يتم التأثير على مجريات العملية الانتخابية باللجنة، وفى لجنة 13 فرع زفتى حدثت مشاجرة خارج اللجنة أدت إلى توقف التصويت لمدة 10 دقائق لحين تدخل قوات الأمن وتم استئناف مباشرة اللجنة أعمالها، وإخطار بضبط أحد الأشخاص بحوزته مبلغ 17 ألف و600 جنيه أمام مدرسة عمرو بن العاص بقسم ثالث المحلة لتمكين الناخبين من التصويت لأحد المترشحين المستقلين وحرر محضر بواسطة رئيس وحدة المباحث برقم 3108 إدارى ثالث المحلة.

وأوضح أنه في لجنة 23 مركز الإسماعيلية حدث تشاجر بين اثنين مترشحين أدى إلى وجود إصابات وتدخل الأمن ولم يؤثر على عملية تصويت الناخبين وحدث نوع من الترويع للناخبين خارج اللجنة فقط وتم تحرير مذكرة من رئيس لجنة العاشر لقيام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع وفى لجنة 15 مدرسة أحمد ماهر تناول أحد المواقع ورقة ممزقة مع مواطنة وتدعى تزوير فى اللجنة ويدعى مندوب مرشح وجود تزوير ولم تستأنف الأعمال فى اللجنة وهذا غير صحيح وتحرير مذكرة بالواقعة بشهادة مندوبين عن باقى المترشحين بكذب الواقعة.

المؤتمر الأول

وأكد القاضى أحمد بندارى فى بداية المؤتمر أنه تم فتح اللجان الفرعية فى 13 محافظة وآخر لجنتين تم فتحهما الدائرة 95 بمشتول السوق التي تأخرت ساعة وتلت عن موعد الفتح لصعوبة الوصول إلى مقر اللجنة من قبل رئيسها، ولجنة بمدرسة صلاح الدين فى مصر القديمة فتحت 10 صباحا و10 دقائق بسبب ذهاب رئيسة اللجنة إلى القاهرة الجديدة نظرا لتشابه اسم المدرسة.

وأضاف أن المحافظات التى تشملها عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأن المصريون داخل جمهورية مصر العربية يختارون من بين 1316 يتنافسون على 142 مقعدًا.

وأشار إلى أن الهيئة لم ترصد أى خروقات بشأن الدعاية الانتخابية أمام اللجان مؤكدا أنه وصلت شكوى واحدة فى قسم أول المحلة بوجود تجمع خارج المركز الانتخابى بيرشد الناخبين على أرقامهم فى التسلسل وهذا خاص بأحد المرشحين وتوجه أحد أعضاء اللجنة العامة وتأكد من عدم صحة الشكوى وأن ما حدث مجرد مساعدة الناخبين لمعرفة رقمهم داخل الكشف.

وأكد وجود كثافات للمندوبين لحضور عملية الاقتراع، إلا أن مقرات اللجان الفرعية لاستيعاب الأعداد بيتم اختيار 4 مندوبين للمترشحين من خلال قرعة يجريها رئيس اللجنة فى حالة زيادة العدد لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء لجان المتابعة بـ13 محافظة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأكد القاضى أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة شمال القاهرة، فتح جميع اللجان وعدم وجود أى شكاوى، وإقبال كثيف فى عدد من اللجان وإقبال متوسط في بقية اللجان.. وأضاف المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة متابعة محافظة الشرقية وجود كثافة في اللجنة 12 بشيبا قسم الزقازيق وتم التنسيق مع مدير الأمن لتنظيم الدخول.

وأشار المستشار خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية أن آخر لجنة فتحت فى الساعة 10 ألا ربع، وأوضح المستشار شفيق الجنك رئيس لجنة الممتابعة بمحكمة كفر الشيخ وجود شكوى بالدائرة 30 بمركز الحامول بوجود نقص فى كشف الناخبين وتم استكماله ولم يؤثر ذلك فى التصويت، وأكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الإسماعيلة بوجود كثافة باللجنة 26 قنطرة شرق ورئيس اللجنة العامة توجه إلى هناك لتذليل العقبات بها، ووجهت الهيئة أنه فى حالة دفع مستشار من الاحتياط لسحب الكثافات يتم إخطار الهيئة.

وأكد المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية تأخر 6 لجان عن موعد الفتح بدقائق ووجود تواصل مستمر مع رؤساء اللجان ووجود شكوى باللجنة 25 بالصعود إلى الدور العلوى وتم عودتها للمقر المحدد لها بالدور الأرضى، وشدد القاضى أحمد بندارى على ضرورة الالتزام بمقرات اللجان وعدم تبديلها، وأوضح المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية أنه تم استبدال رئيستي لجنتين لوفاة حماتهما وتم استبدالهما باثنين آخرين وتمت مباشرة أعمال اللجنتين.