قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليكون مالك حلالا.. الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
البيت الأبيض يرد على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني
الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق
ماذا يفعل من شك في وضوئه؟.. علي جمعة يحسم الأمر بقاعدة فقهية
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إشادة حقوقية بردود فعل الهيئة الوطنية والداخلية على المخالفات الانتخابية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

اختتمت غرفة العمليات المركزية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومتابعيها في مختلف المحافظات سير العملية الانتخابية مع انتهاء التصويت باليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت أمس الإثنين في الداخل المصري وشملت 13 محافظة.

وقد رصدت المنظمة المصرية عددا من الإيجابيات والسلبيات خلال اليوم الأول، منها:

  • محافظة الإسماعيلية

مركز الوراوره، مدرسة الوراوره الإعدادية المشتركة، رقم اللجنة(٣٢)، حيث تم رصد انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، والتزمت اللجنة بفتح الأبواب في الموعد المحدد، مع تواجد القضاة والمشرفين منذ بداية التصويت، وتسجيل تعامل راقٍ من المستشار والضابط المسؤول عن التأمين، دون وجود معوقات تؤثر على سير العملية.

  • محافظة القليوبية

مركز شبين القناطر بمدرسة الشهيد رضوان عثمان رضوان الثانوية التجارية بنات، تعاون عناصر الأمن خارج اللجنة في تنظيم دخول الناخبين وتسهيل الحركة، وتواجد القضاة والمشرفين داخل اللجنة منذ بداية عملية التصويت، وتقديم المشرفين المساعدة للناخبين، مع إحالة الاستفسارات الدقيقة للقضاة لضمان الحياد، وعدم وجود أي دعاية أو ترويج انتخابي داخل أو حول اللجنة.

  • محافظة القاهرة

منطقة مصر القديمة داخل مدرسة المعهد العلمي، رصد المتابعون إقبالًا كثيفًا منذ بدء التصويت مع انتظام واضح في تأمين محيط اللجنة مما سهّل دخول المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي.

  • محافظة المنوفية

مركز الباجور بمدرسة السلام الابتدائية، تم فتح اللجنة في موعدها المحدد مع توافر إجراءات التنظيم الأساسية، ووجود ساتر يحفظ سرية التصويت، وحضور القضاة والمشرفين في الوقت المحدد.

كما رصدت المنظمة:

-إقبالاً لافتًا للسيدات وكبار السن في عدد من محافظات المرحلة الثانية، وخاصة في المنوفية وبعض مناطق القاهرة والقليوبية والمنوفية.

-عدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط اللجان، بخلاف ما تم تسجيله خلال المرحلة الأولى، ما يُعد مؤشراً إيجابياً على الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ومدونة السلوك.

وأشادت المنظمة بسرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في التصدي للمخالفات، ومنها ما تم في دائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية بشأن جمع بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية للتصويت لصالح مرشحين.

توفير عدد من التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار السن لضمان مشاركتهم بسهولة.

وفي المقابل؛ رصد متابعو المنظمة قيام أنصار بعض المرشحين بتوزيع مبالغ مالية أمام مدرسة أنس بن مالك في الهجانة بالمعصرة، وقيام بعض الموكلين عن المرشحين بدعوة الناخبين لاختيار مرشح بعينه عن طريق الإشارة والاندماج بين صفوف الناخبين.

في محافظة كفر الشيخ (دائرة الحامول وبلطيم وبيلا، تم رصد حشود في الساعات الأخيرة من اليوم الأول أمام اللجان في “مسقط رأس المرشحين فقط” مع خلو اللجان الأخرى، مما يدل على تحكم نزعة العصبية والعائلات في الحشد الانتخابي.

وشددت المنظمة المصرية على ضرورة مواصلة الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المنظمة للانتخابات، والتحقيق الفوري في أي انتهاكات تم رصدها بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية.

كما تواصل المنظمة متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني، مع تأكيدها أن احترام سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين هما أساس عملية انتخابية نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتُرسّخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد

وأكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنّ ضمان نزاهة العملية الانتخابية يُعدّ ركيزة أساسية لصون الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم بحرية ودون أي ضغوط أو تأثير غير مشروع.

انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الداخلية المصرية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

أمير قطر

بعد تريند آيفون 13 الخاص بـ أمير قطر.. الهاتف ليس iPhone 13

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

هبة

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببراءتها من تهمة تجارة الأعضاء

ترشيحاتنا

وفد جامعة الأزهر

وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المغالاة في المهور ومعاملة الزواج كمشروع تجاري وراء أزمة البيوت

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي

بالصور

نوفمبر الأسود في سوهاج.. شهر مضطرب يهز الشارع ويكشف عن موجة الحوادث المؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة يغزو السوشيال ميديا

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد