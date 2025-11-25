إشادة حقوقية بردود فعل الهيئة الوطنية والداخلية على المخالفات الانتخابية

اختتمت غرفة العمليات المركزية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومتابعيها في مختلف المحافظات سير العملية الانتخابية مع انتهاء التصويت باليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت أمس الإثنين في الداخل المصري وشملت 13 محافظة.

وقد رصدت المنظمة المصرية عددا من الإيجابيات والسلبيات خلال اليوم الأول، منها:

محافظة الإسماعيلية

مركز الوراوره، مدرسة الوراوره الإعدادية المشتركة، رقم اللجنة(٣٢)، حيث تم رصد انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، والتزمت اللجنة بفتح الأبواب في الموعد المحدد، مع تواجد القضاة والمشرفين منذ بداية التصويت، وتسجيل تعامل راقٍ من المستشار والضابط المسؤول عن التأمين، دون وجود معوقات تؤثر على سير العملية.

محافظة القليوبية

مركز شبين القناطر بمدرسة الشهيد رضوان عثمان رضوان الثانوية التجارية بنات، تعاون عناصر الأمن خارج اللجنة في تنظيم دخول الناخبين وتسهيل الحركة، وتواجد القضاة والمشرفين داخل اللجنة منذ بداية عملية التصويت، وتقديم المشرفين المساعدة للناخبين، مع إحالة الاستفسارات الدقيقة للقضاة لضمان الحياد، وعدم وجود أي دعاية أو ترويج انتخابي داخل أو حول اللجنة.

محافظة القاهرة

منطقة مصر القديمة داخل مدرسة المعهد العلمي، رصد المتابعون إقبالًا كثيفًا منذ بدء التصويت مع انتظام واضح في تأمين محيط اللجنة مما سهّل دخول المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي.

محافظة المنوفية

مركز الباجور بمدرسة السلام الابتدائية، تم فتح اللجنة في موعدها المحدد مع توافر إجراءات التنظيم الأساسية، ووجود ساتر يحفظ سرية التصويت، وحضور القضاة والمشرفين في الوقت المحدد.

كما رصدت المنظمة:

-إقبالاً لافتًا للسيدات وكبار السن في عدد من محافظات المرحلة الثانية، وخاصة في المنوفية وبعض مناطق القاهرة والقليوبية والمنوفية.

-عدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط اللجان، بخلاف ما تم تسجيله خلال المرحلة الأولى، ما يُعد مؤشراً إيجابياً على الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ومدونة السلوك.

وأشادت المنظمة بسرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في التصدي للمخالفات، ومنها ما تم في دائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية بشأن جمع بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية للتصويت لصالح مرشحين.

توفير عدد من التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار السن لضمان مشاركتهم بسهولة.

وفي المقابل؛ رصد متابعو المنظمة قيام أنصار بعض المرشحين بتوزيع مبالغ مالية أمام مدرسة أنس بن مالك في الهجانة بالمعصرة، وقيام بعض الموكلين عن المرشحين بدعوة الناخبين لاختيار مرشح بعينه عن طريق الإشارة والاندماج بين صفوف الناخبين.

في محافظة كفر الشيخ (دائرة الحامول وبلطيم وبيلا، تم رصد حشود في الساعات الأخيرة من اليوم الأول أمام اللجان في “مسقط رأس المرشحين فقط” مع خلو اللجان الأخرى، مما يدل على تحكم نزعة العصبية والعائلات في الحشد الانتخابي.

وشددت المنظمة المصرية على ضرورة مواصلة الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المنظمة للانتخابات، والتحقيق الفوري في أي انتهاكات تم رصدها بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية.

كما تواصل المنظمة متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني، مع تأكيدها أن احترام سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين هما أساس عملية انتخابية نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتُرسّخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد

وأكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنّ ضمان نزاهة العملية الانتخابية يُعدّ ركيزة أساسية لصون الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم بحرية ودون أي ضغوط أو تأثير غير مشروع.