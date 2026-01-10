غدا.. الحكومة تعلن طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يومًا بـ75 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري، غدًا الأحد؛ طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه .

وتضمنت نشرة البنك المركزي المصري؛ طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية في عطاء غدا الأحد؛ أجلي 91 و 273 يومًا.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استهداف طرح أدوات دين محلية من سندات وأذون الخزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وتستهدف وزارة المالية بيع أجل خزانة 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه و أجل 273 يومًأ بقيمة 50 مليار جنيه.

وتلجأ الحكومة بصورة دورية لطرح أدوات دين محلية مقومة بالجنيه المصري؛ باعتباره أحد وسائل الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

ومع طرح وزارة المالية غدًا عطاءات خزانة بقيمة 75 مليار جنيه؛ يتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ 133 مليار جنيه؛ من المقرر طرحهما يومي الإثنين و الخميس من نفس الأسبوع.

وتخطط الحكومة على مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 208 مليار جنيه تعادل 4.405 مليار دولار بزيادة أسبوعية وصلت بمقدار 100 مليار جنيه.