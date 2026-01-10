وزير المالية: ارتفاع صادرات مصر التكنولوجية لـ5 مليارات دولار بفضل شبابنا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية ارتفعت من نصف مليار دولار إلى 5 مليارات دولار حاليًا بفضل شبابنا الواعد.

وأضاف وزير المالية خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات،أن هذه المؤشرات تأتي ترجمة علي أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات» بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين.

أشار إلي أن سياسات وزارته المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادي.

وحول الموزانة العامة أكد أن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، و«كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللى تهم الناس».