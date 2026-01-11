تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على توجيه التهنئة لمنتخب مصر عقب الأداء المميز والنتائج الإيجابية، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة مجهود كبير وصبر من الجهاز الفني واللاعبين.

وخصّ الوزير الكابتن حسام حسن بإشادة خاصة، مشيرًا إلى أنه تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا في فترات سابقة، لكنه أثبت مع مرور الوقت أنه ينضج فنيًا ويكتسب خبرات أكبر، الأمر الذي انعكس بوضوح على أداء المنتخب داخل الملعب.

الثقة في استكمال المشوار

وأكد وزير الشباب والرياضة ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على استكمال المشوار بنجاح، متمنيًا لهم التوفيق في الخطوات المقبلة. وأوضح أن الجميع يقف خلف المنتخب ويدعمه بكل قوة، خاصة أن الطموحات لا تتوقف عند بطولة واحدة، بل تمتد إلى تحديات أكبر في المستقبل، وعلى رأسها حلم المشاركة المشرفة في كأس العالم، وهو ما يتطلب الاستمرار في العمل والتركيز وبذل أقصى جهد.

الرياضة مزاج عام للشعب المصري

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة تمثل قيمة كبيرة ومزاجًا عامًا للشعب المصري، لما لها من تأثير مباشر على الحالة النفسية والمعنوية للجماهير. وأكد أن مشاعر المصريين كانت كلها مع منتخبهم، حيث توحدت القلوب خلف اللاعبين، وهو ما يعكس مكانة كرة القدم في وجدان الشارع المصري.

أداء رجولي وروح قتالية

وفي ختام حديثه، قارن الوزير بين الأداء الرجولي الذي شاهده الجميع في مباراة المغرب، وما قدمه لاعبو منتخب مصر، مؤكدًا أن الروح القتالية والالتزام داخل الملعب كانا واضحين. وأشاد بما أظهره اللاعبون من حماس وإصرار، معتبرًا أن هذه الروح هي الأساس الحقيقي لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير المصرية.