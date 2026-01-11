قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعلم مصر والزغرودة .. آيتن عامر تحتفل بفوز منتخب مصر على كوت ديفوار | شاهد

ايتن عامر
ايتن عامر
علا محمد

احتفلت الفنانة آيتن عامر بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين على نظيره كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ونشرت "آيتن" مقطع فيديو عبر استوري حسابها على "انستجرام" عقب انتهاء المباراة، وظهرت وهي بعلم مصر وقامت بغناء أغنية "والله وعملوها الرجالة" المعروفة للفنان حمادة هلال .

وكان قد نشر اتحاد الكرة، تقريرًا، عبر موقعه الرسمي، أشاد فيه بتألق منتخب مصر والفوز على كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

وقال اتحاد الكرة في تقريره: تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية؛ بعد تفوقه على نظيره الإيفواري (3 – 2) في القمة التي شهدها ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في ختام منافسات ربع النهائي، وأدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

عمر مرموش جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وضع "الفراعنة" في المقدمة عند الدقيقة 4؛ بعد أن تلقى تمريرة ولا أروع من إمام عاشور، انطلق بها وراوغ أديلون كوسونو، وسدد بدقة ومهارة على يسار الحارس يحيى فوفانا"ز

وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ضربة رأس؛ بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها القائد محمد صلاح.

وقلص المنتخب الإيفواري الفارق عند الدقيقة 40 بـ"هدف ذاتي" بعد عرضية من مخالفة وهمية من الجانب الأيسر، نفذها يان دياموندي على رأس قلب الدفاع المتقدم أديلون كوسونو، وتحولت من قدم أحمد فتوح داخل مرمى الشناوي.

وفي الشوط الثاني أعاد صلاح الفارق لهدفين في الدقيقة 52 عندما تلقى عرضية نموذجية من إمام عاشور سددها داخل الشباك محرزاً هدفه الشخصي الرابع في هذه النسخة والحادي عشر في نهائيات (كان) وتساوى مع مديره الفني حسام حسن في المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب في البطولة على بعد هدف واحد من الأسطورة حسن الشاذلي، ثم قلص جويلا دويه الفارق لهدف واحد في الدقيقة 73 عندما استغل (دربكة) أمام المرمى وسدد في المرمى.

منتخب مصر بقيادة مديره الفني الوطني حسام حسن، قدم أداء تكتيكياً عالمياً في الشوط الأول أمام واحد من أخطر منتخبات البطولة وحامل لقب النسخة الماضية رغم وجود محمد صلاح وعمر مرموش كمهاجمين فقط، وذلك عبر السيطرة على منطقة المناورات وتضييق المساحات أمام منافس يتميز بالسرعة والمواهب ’ وتألق كل لاعبي منتخب مصر لا سيما ثلاثي الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد وظهيري الجنب محمد هاني وأحمد فتوح ’ كما لعب ثلاثي الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور دوراً بطولياً وبالطبع ظهرت خبرات النجم محمد صلاح في الوقوف على الكرة والتمرير لزملائه في مساحات رائعة وتألق مرموش وشكل بسرعته ومهارته خطورة كبيرة على الدفاع الإيفواري.

بعد التقدم المبكر تدخل رامي ربيعة في إبعاد عرضية أماد ديالو لركنية في الدقيقة 7 وبعدها مرر صلاح لمحمد هاني خلف الدفاع لكنه أرسلها عرضية في متناول الدفاع في الدقيقة 14 ’ ورد منتخب "الأفيال البرتقالية" بتسديدة من ديالو في الشباك الخارجية في الدقيقة 17 وكاد حسام عبد المجيد يضاعف النتيجة في الدقيقة 21 عندما حول كرة صلاح من مخالفة مباشرة فوق مرمى فوفانا ’ وظهرت ملامح خطورة فريق المدرب إيميرس فاي مجدداً بعدها بدقيقتين عندما سدد دياموندي وتصدى حسام عبد المجيد ببراعة وعادت الكرة إلى إيفان جويساند سدد رأسية بجوار القائم الأيسر ’ ثم تمريرة من صلاح إلى فتوح في وضع انفراد في الجانب الأيسر لعبها عرضية لم تجد المتابع.

الفنانة أيتن عامر كوت ديفوار ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية اتحاد الكرة

بالصور

ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3

فيديو

