أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
اعتراف مرفوض.. منظمة التعاون الإسلامي لإسرائيل: لن نسمح بتفكيك الدول
تصعيد جديد .. قصف مدفعي يستهدف حي الزيتون وغارات عنيفة على رفح
أيمن يونس: كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط.. وحسام حسن قدّم مباراة العمر
رياضة

روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

وجّه طارق يحيى، نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، التهنئة إلى منتخب مصر وجماهيره عقب الفوز المستحق على منتخب كوت ديفوار، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه الفراعنة يعكس شخصية منتخب كبير يعرف كيف ينافس في المواعيد الصعبة.

إشادة بالأداء الفني والتكتيكي

وأكد طارق يحيى، خلال مداخلته ببرنامج «رقم 10» مع الإعلامي رجائي رمزي، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية على المستويين الفني والتكتيكي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن نجح في إدارة اللقاء بذكاء شديد، وظهر ذلك واضحًا في طريقة اللعب والانضباط داخل الملعب.

توازن التشكيل وسر التفوق

وأوضح نجم الزمالك السابق أن التشكيل الذي خاض به المنتخب اللقاء كان متوازنًا ومثاليًا، حيث منح اللاعبين الثقة والاستقرار، لافتًا إلى أن حسام حسن درس منتخب كوت ديفوار بشكل دقيق قبل المباراة، واستغل نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، وهو ما انعكس على الأداء العام للفريق.

صلابة الوسط والدفاع

وأشار طارق يحيى إلى أن خطي الوسط والدفاع كانا كلمة السر في الفوز، بعدما ظهرا بحالة فنية مميزة وتحملوا عبئًا كبيرًا طوال المباراة، خاصة خلال الفترات التي ضغط فيها المنتخب الإيفواري بقوة، مؤكدًا أن التنظيم الدفاعي والالتزام التكتيكي كانا على أعلى مستوى.

هدف مبكر منح الثقة

وأضاف أن المباراة لم تكن سهلة في بدايتها، إلا أن الهدف المبكر الذي سجله عمر مرموش منح لاعبي منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة، وأربك حسابات منتخب كوت ديفوار، مما ساعد الفراعنة على فرض سيطرتهم والتحكم في إيقاع اللعب.

روح قتالية ومسؤولية جماعية

واختتم طارق يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن جميع لاعبي منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية، وظهروا بروح الرجولة والإصرار داخل الملعب، مشددًا على أن ما قدمه الفراعنة يعكس طموحهم المشروع في المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي


 

