باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره كوت ديفوار، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت بينهما فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بيواجه نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء القادم فى الساعة السابعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني لصالح منتخب مصر فيما قلص كوت ديفوار الفارق فى الشوط الأول.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 51.

وأضاف منتخب كوت ديفوار الهدف الثاني فى شباك محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الوطني.

