صوت كل مصري أمانة ومسؤولية.. رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول.

وأكد رئيس الجهاز، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم مسيرة الدولة نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ مؤسساتها.

وقال المهندس حاتم نبيل إن "مشاركة المواطنين، تعكس وعياً كبيراً بدورهم في تشكيل المستقبل، وصوت كل مصري هو أمانة ومسؤولية."

وأشاد رئيس الجهاز بجهود القائمين على اللجان في توفير مناخ ملائم يسهّل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.