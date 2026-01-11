إطلاق سلسلة Galaxy S26 رسميًا 11 مارس

أفاد تقرير جديد بأن سامسونج تستعد للكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26 خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 25 فبراير 2026، على أن تبدأ المبيعات رسميًا في أوروبا- وتحديدًا في فرنسا- يوم 11 مارس 2026.

يستند التقرير إلى تسريب من منصة Dealabs، التي أشارت إلى أن الشركة ستستغل الفترة الفاصلة بين الحدث وموعد الطرح في حملة ترويجية مكثفة للسلسلة الجديدة.

بطاريات أسرع شحنًا لسلسلة Galaxy S26

تشير وثيقة اعتماد 3C في الصين إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra سيحمل بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، بعد أن كانت تسريبات سابقة تتوقع رفع السعة إلى 5200 ملي أمبير.

وفي المقابل، تؤكد الوثيقة دعم الهاتف لشحن سلكي بقدرة 60 واط، مع تقارير داخلية تفيد بأن الشاحن الجديد قادر على شحن البطارية من صفر إلى 75% خلال 30 دقيقة تقريبًا.

كما يتوقع أن يأتي Galaxy S26+ ببطارية بسعة 4900 ملي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 45 واط، بينما تحصل السلسلة بأكملها على دعم شحن لاسلكي بقدرة 25 واط، وهي سرعة تقارب ما تقدمه آبل في هواتف آيفون الحالية، وفق ما ينقله التقرير.

تصميم جديد وتقنية “Privacy Display”

يتوقع أن يجلب Galaxy S26 Ultra عدة تغييرات تصميمية ملحوظة؛ من بينها التخلي عن الزوايا الحادة التي ميّزت طرازات Ultra السابقة لصالح حواف أكثر استدارة، إلى جانب اعتماد جزيرة كاميرا مخصصة بدل العدسات المنفصلة، وخيار لون أسود كامل يشمل الإطار والهيكل.

يذكر التقرير أن الشاشة ستتبنى تقنية Flex Magic Pixel OLED التي توصف بأنها “شاشة خصوصية”؛ إذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف زوايا الرؤية الجانبية دون المساس بسطوع الشاشة المباشر، ما يقلل من احتمالية تجسس المحيطين على محتوى الشاشة من الجوانب.

كما تشير تسريبات الأبعاد إلى أن شاشة S26 الأساسي ستكبر قليلًا مقارنة بالجيل السابق، بينما سيصبح S26 Ultra أرق نسبيًا، مع ثقب أمامي أكبر للكاميرا السيلفي لتحسين مجال الرؤية.

معالجات Snapdragon وExynos بحسب الطراز والمنطقة

وفق التقرير، ستعتمد سامسونغ مقاربة مزدوجة في المعالجات؛ إذ سيُزوّد Galaxy S26 Ultra حصريًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، بينما تحصل طرازات Galaxy S26 و Galaxy S26+ على معالج Exynos 2600 في عدد من الأسواق، مع استمرار استخدام Snapdragon في أسواق أخرى محددة.

يشير التقرير إلى أن Exynos 2600 يدعم كاميرات حتى 320 ميجابيكسل وتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لكن سامسونغ لن تستغل هذه الحدود القصوى في S26 Ultra، بل ستركّز على تحسين التجربة عبر مزيج من العتاد والبرمجيات بدل رفع الأرقام فقط.

إعداد كاميرا S26 Ultra وتحسينات احترافية في الفيديو

يُتوقع أن يحتفظ Galaxy S26 Ultra بتشكيلة كاميرا قريبة من الجيل السابق، مع التكوين التالي وفقًا للتسريبات التي ينقلها التقرير، وهي كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل من نوع ISOCELL HP2، علاوة لى كاميرا عريضة جدًا بدقة 50 ميجابيكسل (ISOCELL JN3 أو Sony IMX564)، كاميرا تليفوتو 3x بدقة 12 ميجابيكسل ISOCELL 3LD.

كما يتوقع أن يأتي بـ كاميرا بيريسكوب 5x بدقة 50 ميجابيكسل IMX854، علاوة على كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل IMX874

ورغم أن الإمكانيات قريبة من S25 Ultra، تتوقع التسريبات أن تقدم سامسونج قفزة في تجربة التصوير عبر حزمة تحسينات برمجية تشمل، ترميز AVP (Advanced Video Professional) لتسجيل فيديو RAW بمعدل بت أعلى وتفاصيل أدق، ما يمنح مرونة أكبر في المونتاج.

كما سيتم دعم وحدات التحكم اللاسلكية بالعدسات من TILTA المستخدمة في كاميرات السينما الاحترافية لضبط التركيز عن بعد، بالاضافة إلى تحسينات على العدسات وطبقات الطلاء البصري لتقليل تحول درجات لون البشرة إلى الأصفر في الصور، علاوة تحديثات لتطبيق Camera Assistant تتيح للمستخدمين تقليل حدة التفاصيل لإنتاج صور أكثر نعومة وطبيعية.

وتدرس سامسونج زيادة أسعار سلسلة Galaxy S26 بما بين 30 و60 دولارًا في بعض الأسواق، منها كوريا الجنوبية، نتيجة ضغوط التكاليف.

وفي المقابل، تبدو الشركة حريصة على الحفاظ على الأسعار في أسواق استراتيجية مثل الولايات المتحدة عند نفس مستويات الجيل السابق.

وبحسب المعلومات المتوفرة، من المتوقع أن يبدأ سعر Galaxy S26 في السوق الأمريكية من 799.99 دولار، وGalaxy S26+ من 999.99 دولار، وGalaxy S26 Ultra من 1299.99 دولار، مع احتمال اختلاف الأسعار بحسب التكوينات والسعات التخزينية والأسواق الإقليمية.