سامسونج تستهدف 800 مليون جهاز مزوّد بقدرات Galaxy AI خلال 2026

أعلنت سامسونج عن خطط لمضاعفة عدد أجهزتها المحمولة المزوّدة بقدرات Galaxy AI إلى نحو 800 مليون جهاز خلال عام 2026، بعد أن وصلت هذه القدرات إلى قرابة 400 مليون هاتف وحاسوب لوحي في 2025.

وتشمل هذه الأجهزة هواتف ذكية وأجهزة لوحية ضمن سلسلة Galaxy، مع اعتماد واسع على نموذج Gemini من جوجل إلى جانب حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بسامسونج مثل Bixby، لتقديم مجموعة من مزايا الترجمة والتلخيص والتحرير الذكي للصور والمحتوى.

تعاون أعمق مع جوجل لتوسيع استخدام Gemini

تشير سامسونج إلى أن شراكتها مع جوجل كانت عاملًا رئيسيًا في نمو استخدام Gemini على أجهزة Galaxy، حيث تضاعفت معدلات استخدام النموذج تقريبًا ثلاث مرات بين مستخدمي السلاسل الأحدث.

وتؤكد الشركة أن Galaxy AI يعتمد على Gemini في عدد كبير من الوظائف، من بينها أدوات مثل Circle to Search وNote Assist وLive Translate، مع دمج هذه القدرات عبر مستويات النظام المختلفة لتوفير تجربة ذكاء اصطناعي موحّدة على الهواتف والأجهزة اللوحية.

«الذكاء الاصطناعي لكل منتج وكل خدمة»

قال تي إم روه، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لقطاع أجهزة التجربة المتنقلة في سامسونج، إن الشركة تعتزم «تطبيق الذكاء الاصطناعي على جميع المنتجات وجميع الوظائف وجميع الخدمات بأسرع ما يمكن»، في إشارة إلى التوسع خارج الهواتف ليشمل التلفزيونات والأجهزة المنزلية الذكية.

وتعد سامسونج أكبر داعم عالمي لمنصة أندرويد من جوجل، ما يمنح نموذج Gemini قاعدة انتشار واسعة، في وقت تتسابق فيه شركات مثل OpenAI وشركات صينية منافسة على جذب المستخدمين إلى نماذجها الخاصة.

هدف استراتيجي لاستعادة الصدارة في سوق الهواتف

ترى سامسونج أن توسيع قدرات Galaxy AI يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها لاستعادة المركز الأول عالميًا في سوق الهواتف الذكية من آبل، ومواجهة منافسة متزايدة من الشركات الصينية في فئات الهواتف، والتلفزيونات، والأجهزة المنزلية.

وتشير بيانات داخلية لدى الشركة إلى أن الوعي بعلامة Galaxy AI التجارية قفز من نحو 30% إلى 80% خلال عام واحد، في ظل اعتماد المستخدمين بشكل متزايد على ميزات البحث، والتحرير بالذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية، وملخصات المحتوى على أجهزتهم.