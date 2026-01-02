أخبار التكنولوجيا | ترامب موبايل تعلن سبب تأخير هاتفها الأول.. سامسونج تختبر بطارية 20000 ملي أمبير للهواتف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





أصبح تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الحوسبة الحديثة، ليس فقط من حيث التعقيد، ولكن أيضا من ناحية التكاليف، واستهلاك الطاقة، والموارد المهدورة.

أعلنت شركة ترامب موبايل Trump Mobile، المشروع اللاسلكي المدعوم من منظمة ترامب، والتي أطلقت هاتفها الذكي T1 في وقت سابق من هذا العام، عن تأجيل خططها لإصدار الهاتف الذهبي اللون.



تشهد بداية عام 2026 فترة مثيرة لعشاق الهواتف الذكية حول العالم، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى التحضيرات لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة التي تركز على جوانب مختلفة مثل الأداء السريع وجودة العرض وتحمل البطارية وجودة الصورة.

سعة غير مسبوقة.. سامسونج تختبر بطارية 20000 م.أمبير للهواتف الذكية



شهدنا في الآونة الأخيرة، زيادة في هواتف العلامات التجارية الصينية التي تحتوي على بطاريات بسعة 8000 مللي أمبير أو أكثر.

موتورولا تكشف مواصفات هاتفها القابل للطي الجديد وموعد إطلاقه



أطلقت شركة موتورولا مؤخرا إعلانا تشويقيا لهاتفها القابل للطي الجديد، مؤكدة أن الجهاز الرائد سيتم الكشف عنه في معرض CES 2026 في لاس فيجاس، الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

تخطو آبل خطوة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي من خلال Apple Intelligence، وليس فقط من خلال أدوات الكتابة الذكية أو الاقتراحات التنبؤية، بل أيضا في مجال الإبداع.

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في 6 يناير المقبل، والتي تشمل طرازات 16 Pro و 16 Pro+، في حين أن معظم المواصفات قد تم تأكيدها بالفعل، فقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل الأسعار الخاصة بالهواتف في الهند.

بعد سنوات من سيطرة سامسونج وجوجل على سوق الهواتف القابلة للطي، يبدو أن آبل أصبحت جاهزة أخيرا لدخول هذا المجال، وفقا للتسريبات الأخيرة وتقارير المحللين، من المتوقع أن يتم الكشف عن أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، وهو ما قد يكون أكثر هواتف آيفون طموحا حتى الآن.