قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | ترامب موبايل تعلن سبب تأخير هاتفها الأول.. سامسونج تختبر بطارية 20000 ملي أمبير للهواتف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

DeepSeek تبدأ عام 2026 بتقنية جديدة لرفع كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي


أصبح تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الحوسبة الحديثة، ليس فقط من حيث التعقيد، ولكن أيضا من ناحية التكاليف، واستهلاك الطاقة، والموارد المهدورة. 


كارثة قصيرة الأمد.. ترامب موبايل تعلن سبب تأخير هاتفها الأول
 

أعلنت شركة ترامب موبايل Trump Mobile، المشروع اللاسلكي المدعوم من منظمة ترامب، والتي أطلقت هاتفها الذكي T1 في وقت سابق من هذا العام، عن تأجيل خططها لإصدار الهاتف الذهبي اللون. 


شاومي وهونر وأوبو في الصدارة.. أبرز الهواتف في يناير 2026


تشهد بداية عام 2026 فترة مثيرة لعشاق الهواتف الذكية حول العالم، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى التحضيرات لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة التي تركز على جوانب مختلفة مثل الأداء السريع وجودة العرض وتحمل البطارية وجودة الصورة. 

سعة غير مسبوقة.. سامسونج تختبر بطارية 20000 م.أمبير للهواتف الذكية

شهدنا في الآونة الأخيرة، زيادة في هواتف العلامات التجارية الصينية التي تحتوي على بطاريات بسعة 8000 مللي أمبير أو أكثر. 

موتورولا تكشف مواصفات هاتفها القابل للطي الجديد وموعد إطلاقه


أطلقت شركة موتورولا مؤخرا إعلانا تشويقيا لهاتفها القابل للطي الجديد، مؤكدة أن الجهاز الرائد سيتم الكشف عنه في معرض CES 2026 في لاس فيجاس، الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

كيفية إنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي على آيفون.. دليل خطوة بخطوة

تخطو آبل خطوة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي من خلال Apple Intelligence، وليس فقط من خلال أدوات الكتابة الذكية أو الاقتراحات التنبؤية، بل أيضا في مجال الإبداع.

تسريب سعر سلسلة ريلمي القادمة Realme 16 Pro
 

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في 6 يناير المقبل، والتي تشمل طرازات 16 Pro و 16 Pro+، في حين أن معظم المواصفات قد تم تأكيدها بالفعل، فقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل الأسعار الخاصة بالهواتف في الهند.

كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي

بعد سنوات من سيطرة سامسونج وجوجل على سوق الهواتف القابلة للطي، يبدو أن آبل أصبحت جاهزة أخيرا لدخول هذا المجال، وفقا للتسريبات الأخيرة وتقارير المحللين، من المتوقع أن يتم الكشف عن أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، وهو ما قد يكون أكثر هواتف آيفون طموحا حتى الآن.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. أفضل الدعوات التي تحفظك من كل مكروه

خطيب المسجد النبوي

كذب من ادعاه لنفسه.. خطيب المسجد النبوي يؤكد انفراد الله بعلم الغيب

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد