شاومي وهونر وأوبو في الصدارة.. أبرز الهواتف في يناير 2026

تشهد بداية عام 2026 فترة مثيرة لعشاق الهواتف الذكية حول العالم، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى التحضيرات لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة التي تركز على جوانب مختلفة مثل الأداء السريع وجودة العرض وتحمل البطارية وجودة الصورة.

ومن المقرر أن تطلق شركة وان بلس سلسلة Turbo 6 في الصين، بينما تعمل شركتا ريلمي وأوبو على إطلاق أحدث أجهزتهما في الهند.

كما ستطلق شركة عملاقة هاتفا جديدا بأكبر سعة بطارية يسمى Power 2 في السوق الهندي، وفي نفس الوقت، ستقوم شركات أخرى مثل شاومي و Poco و سامسونج بإطلاق أجهزتها الرائدة أيضا.

الهواتف الذكية المرتقبة في 2026

سلسلة وان بلس Turbo 6

وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، يمكن لعشاق وان بلس توقع إطلاق سلسلة Turbo 6 في الصين مع طرازات تشمل Turbo 6 و Turbo 6V.

سيضم الطراز الأساسي Turbo 6 معالج Snapdragon 8s Gen 4، وشاشة 1.5K بمعدل تحديث 165 هرتز، وبطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن العكسي بقدرة 27 وات.

أما طراز Turbo 6V، فسيأتي مع شاشة OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، تتوفر السلسلة بعدة ألوان تشمل الفضي والأخضر والأسود والأبيض والأزرق، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 12 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

وان بلس Turbo 6

هاتف هونر Honor Power 2

تم تصميم هاتف Honor Power 2 للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية الطويل، حيث يأتي الهاتف مزودا ببطارية ضخمة بسعة 10080 مللي أمبير، تدعم حتى 22 ساعة من تشغيل الفيديو القصير و 14.2 ساعة من الألعاب بشحنة واحدة.

كما يدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن العكسي بقدرة 27 وات، يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Elite، ومن المتوقع أن يحتوي على شاشة LTPS مسطحة بحجم 6.79 بوصة بدقة 1.5K مع ذروة سطوع يبلغ 8000 شمعة.

يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، الألوان المتاحة تشمل الأسود والأبيض والبرتقالي.

Honor Power 2

سلسلة أوبو Oppo Reno 15

من المتوقع أن تشمل سلسلة Oppo Reno 15 طرازات Reno 15 و Reno 15 Pro و Reno 15 Pro Mini، تتميز الهواتف بهياكل من الألومنيوم بدرجة الفضاء وتقنية HoloFusion.

سيحتوي طراز Pro على شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة مع حماية Gorilla Glass Victus 2، بينما سيأتي Pro Mini و Reno 15 بشاشات أصغر قليلا مع حماية زجاجية متقدمة.

ستتوفر الأجهزة بعدة ألوان تشمل البني والذهبي و الأبيض والأزرق، مع حماية من المياه والغبار وفقا لمعايير IP66 + IP68 + IP69.

Oppo Reno 15

سلسلة ريلمي Realme 16 Pro

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في بداية عام 2026، حيث سيطلق طرازا Realme 16 Pro و Realme 16 Pro Plus في 6 يناير.

تتميز هذه الأجهزة بتصاميم راقية وقدرات تصوير استثنائية، حيث يحتوي Realme 16 Pro Plus على مستشعر كاميرا بيريسكوب تلي فوتو بدقة 50 ميجابكسل.

كما يدعم Realme 16 Pro Plus معالج Snapdragon 7 Gen 4، بينما يستخدم Realme 16 Pro معالج MediaTek Dimensity.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكشف الشركة عن Realme Pad 3 في السوق الهندي، والذي يتمتع ببطارية بسعة 12200 مللي أمبير وشاشة بدقة 2.8K.

Realme 16 Pro Plus

هاتف شاومي Redmi Note 15

تخطط شركة ريلمي لإطلاق هاتف Redmi Note 15 5G في 6 يناير 2026، بالتوازي مع إطلاق سلسلة Realme 16 Pro.

يعد هذا الطراز إضافة جديدة إلى سلسلة Redmi Note الشهيرة، ويتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع دعم لتسجيل الفيديو بدقة 4K، وشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، ويأتي مع بطارية بسعة 5520 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، بالإضافة إلى الهاتف، ستكشف ريدمي عن Pad 2 Pro 5G في الهند، والذي يقدم شاشة QHD+ ودعم Dolby Atmos و Dolby Vision ومعالج Snapdragon 7s Gen 4 وبطارية بسعة 12000 مللي أمبير، مما يجعله جهازا مثاليا لعشاق الوسائط المتعددة.