قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي وهونر وأوبو في الصدارة.. أبرز الهواتف في يناير 2026

أبرز الهواتف القادمة في يناير 2026
أبرز الهواتف القادمة في يناير 2026
شيماء عبد المنعم

تشهد بداية عام 2026 فترة مثيرة لعشاق الهواتف الذكية حول العالم، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى التحضيرات لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة التي تركز على جوانب مختلفة مثل الأداء السريع وجودة العرض وتحمل البطارية وجودة الصورة. 

ومن المقرر أن تطلق شركة وان بلس سلسلة Turbo 6 في الصين، بينما تعمل شركتا ريلمي وأوبو على إطلاق أحدث أجهزتهما في الهند. 

كما ستطلق شركة عملاقة هاتفا جديدا بأكبر سعة بطارية يسمى Power 2 في السوق الهندي، وفي نفس الوقت، ستقوم شركات أخرى مثل شاومي و Poco و سامسونج بإطلاق أجهزتها الرائدة أيضا.

الهواتف الذكية المرتقبة في 2026

سلسلة وان بلس Turbo 6

وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، يمكن لعشاق وان بلس توقع إطلاق سلسلة Turbo 6 في الصين مع طرازات تشمل Turbo 6 و Turbo 6V. 

سيضم الطراز الأساسي Turbo 6 معالج Snapdragon 8s Gen 4، وشاشة 1.5K بمعدل تحديث 165 هرتز، وبطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن العكسي بقدرة 27 وات. 

أما طراز Turbo 6V، فسيأتي مع شاشة OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، تتوفر السلسلة بعدة ألوان تشمل الفضي والأخضر والأسود والأبيض والأزرق، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 12 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

وان بلس Turbo 6

هاتف هونر Honor Power 2

تم تصميم هاتف Honor Power 2 للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية الطويل، حيث يأتي الهاتف مزودا ببطارية ضخمة بسعة 10080 مللي أمبير، تدعم حتى 22 ساعة من تشغيل الفيديو القصير و 14.2 ساعة من الألعاب بشحنة واحدة. 

كما يدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن العكسي بقدرة 27 وات، يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Elite، ومن المتوقع أن يحتوي على شاشة LTPS مسطحة بحجم 6.79 بوصة بدقة 1.5K مع ذروة سطوع يبلغ 8000 شمعة. 

يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، الألوان المتاحة تشمل الأسود والأبيض والبرتقالي.

Honor Power 2

سلسلة أوبو Oppo Reno 15

من المتوقع أن تشمل سلسلة Oppo Reno 15 طرازات Reno 15 و Reno 15 Pro و Reno 15 Pro Mini، تتميز الهواتف بهياكل من الألومنيوم بدرجة الفضاء وتقنية HoloFusion. 

سيحتوي طراز Pro على شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة مع حماية Gorilla Glass Victus 2، بينما سيأتي Pro Mini و Reno 15 بشاشات أصغر قليلا مع حماية زجاجية متقدمة. 

ستتوفر الأجهزة بعدة ألوان تشمل البني والذهبي و الأبيض والأزرق، مع حماية من المياه والغبار وفقا لمعايير IP66 + IP68 + IP69.

Oppo Reno 15

سلسلة ريلمي Realme 16 Pro

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في بداية عام 2026، حيث سيطلق طرازا Realme 16 Pro و Realme 16 Pro Plus في 6 يناير. 

تتميز هذه الأجهزة بتصاميم راقية وقدرات تصوير استثنائية، حيث يحتوي Realme 16 Pro Plus على مستشعر كاميرا بيريسكوب تلي فوتو بدقة 50 ميجابكسل. 

كما يدعم Realme 16 Pro Plus معالج Snapdragon 7 Gen 4، بينما يستخدم Realme 16 Pro معالج MediaTek Dimensity. 

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكشف الشركة عن Realme Pad 3 في السوق الهندي، والذي يتمتع ببطارية بسعة 12200 مللي أمبير وشاشة بدقة 2.8K.

Realme 16 Pro Plus

هاتف شاومي Redmi Note 15

تخطط شركة ريلمي لإطلاق هاتف Redmi Note 15 5G في 6 يناير 2026، بالتوازي مع إطلاق سلسلة Realme 16 Pro. 

يعد هذا الطراز إضافة جديدة إلى سلسلة Redmi Note الشهيرة، ويتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع دعم لتسجيل الفيديو بدقة 4K، وشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز. 

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، ويأتي مع بطارية بسعة 5520 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، بالإضافة إلى الهاتف، ستكشف ريدمي عن Pad 2 Pro 5G في الهند، والذي يقدم شاشة QHD+ ودعم Dolby Atmos و Dolby Vision ومعالج Snapdragon 7s Gen 4 وبطارية بسعة 12000 مللي أمبير، مما يجعله جهازا مثاليا لعشاق الوسائط المتعددة.

Redmi Note 15 5G
الهواتف الذكية هواتف 2026 الهواتف الذكية المرتقبة في 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

ترشيحاتنا

الطلاب الوافدين

198 ألف طالب وافد في مصر .. حصاد إدارة منظومة الطلاب الوافدين خلال عام 2025

المجلس القومى للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة فى جولة إعادة الدوائر الملغاة

وزير الزراعة

الزراعة تصدر أكثر من 1100 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد