تكنولوجيا وسيارات

هاتف موتورولا ينفجـ.ـر في جيب مستخدمه بشكل مفاجئ.. فيديو

هاتف موتورولا
هاتف موتورولا
شيماء عبد المنعم

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادثا غير عادي يتعلق بـ هاتف موتورولا، حيث يقال إنه انفجر في جيب رجل أثناء عدم استخدامه.

تم نشر الفيديو أمس بواسطة المستخدم Abhishek Yadav على منصة إكس (تويتر سابقا)، والذي يظهر هاتف موتورولا من سلسلة Moto G باللون الأزرق، يعتقد أنه Moto G54، وقد تضرر بشكل كبير في الجزء الخلفي، حيث يظهر البلاستيك ذائبا والشاشة مشققة وسوداء.

هاتف موتورولا ينفجر في جيب رجل ويثير مخاوف بشأن أمان البطاريات

كما أظهر صاحب الهاتف حفرة حروق كبيرة في سرواله الجينز، مشيرا إلى أنه لم يكن يستخدم الجهاز أثناء الحادث، ولحسن الحظ، لم يسفر الانفجار عن أي إصابات خطيرة.

أعاد الحادث تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بسلامة بطاريات الهواتف الذكية، خاصة بطاريات الليثيوم أيون، على الرغم من أن البطاريات الحديثة تستخدم خلايا كيسية ناعمة صممت لتقليل خطر الانفجارات العنيفة، إلا أنها تبقى أكثر عرضة للتلف الجسدي. 

في مثل هذه الحالات، يمكن أن يتسبب اللهب الناتج عن الحرارة العالية في إصابات خطيرة.

ومع ذلك، يتطلب تحديد السبب الدقيق لهذا الحادث تحقيقا رسميا من قبل الشركة المصنعة، وحتى وقت كتابة التقرير، لم تصدر موتورولا أي تعليق بشأن الحادث.

https://x.com/yabhishekhd/status/2005870860054548832?s=20

حوادث مشابهة لهواتف موتورولا في الماضي

سبق أن تم الإبلاغ عن حوادث مشابهة تتعلق بهواتف موتورولا، ففي فبراير 2025، تعرضت امرأة في البرازيل لإصابات خطيرة بسبب حروق بعد أن اشتعلت نيران هاتفها Moto E32 في جيبها الخلفي أثناء التسوق. 

وذكرت موتورولا لاحقا أن مثل هذه الحوادث نادرة وغالبا ما تكون مرتبطة بعيوب أو أضرار في الأجهزة.

كما تم الإبلاغ عن بعض الحوادث المتفرقة عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك منشور على ريديت في 2024 يصف حالة هاتف Moto G Power 5G الذي ارتفعت درجة حرارته واشتعل في الجيب.

