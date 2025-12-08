بتصميم ثوري.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أكدت شركة موتورولا أخيرًا موعد إطلاق هاتف موتورولا إيدج 70 ومن المقرر طرحه لأول مرة في 15 ديسمبر، وسيحمل نفس التصميم والمكونات الداخلية لنسخته العالمية، والتي ظهرت لأول مرة الشهر الماضي إلا أنه في المقابل سيكون هناك فرق رئيسي واحد بين الاثنين، وهو حجم بطارية الهاتف.

ميزات هاتف موتورولا إيدج 70 كاميرا



أكدت شركة هاتف موتورولا إيدج 70 على فليبكارت أنه سيحتوي على شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1.5K، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة، وطبقة حماية من زجاج جوريلا جلاس 7i. أما الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

موتورولا إيدج 70 كاميرا

مواصفات هاتف أوبو فايند X9 برو



سيحتوي إعداده الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل. سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 المستند إلى واجهة المستخدم Hello UX، ومن المؤكد أنه سيحصل على ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل وأربع سنوات من تحديثات الأمان.

سيحتوي هاتف Edge 70 على معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع و لم تُؤكد الشركة بعدُ إعدادات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة التخزين الداخلية للجهاز. بينما يحتوي الإصدار العالمي منه على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير/ساعة، تأتي الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة. ورغم زيادة حجم البطارية، يبلغ سمكها 5.99 ملم، وهو نفس سمك الإصدار العالمي .

موتورولا إيدج 70



يأتي هاتف Edge 70 مزود بشحن سلكي بقدرة 68 واط وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط. أما بالنسبة للصوت، فهو مزود بمكبري صوت مزدوجين بتقنية Dolby Atmos.

من حيث التصميم، يتميز هاتف موتورولا إيدج 70 بإطار من الألومنيوم وتصنيف IP68/69 لمقاومة الغبار والماء. سيتوفر بثلاثة ألوان،وقد زعمت تسريبات حديثة أن سعر الجهاز قد يقل عن 35,000 روبية هندية.