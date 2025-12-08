قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم ثوري.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

شركة موتورولا
شركة موتورولا
لمياء الياسين

أكدت شركة موتورولا أخيرًا موعد إطلاق هاتف موتورولا إيدج 70 ومن المقرر طرحه لأول مرة في 15 ديسمبر، وسيحمل نفس التصميم والمكونات الداخلية لنسخته العالمية، والتي ظهرت لأول مرة الشهر الماضي إلا أنه في المقابل سيكون هناك فرق رئيسي واحد بين الاثنين، وهو حجم بطارية الهاتف.

ميزات هاتف موتورولا إيدج 70 كاميرا
 

أكدت شركة هاتف موتورولا إيدج 70 على فليبكارت أنه سيحتوي على شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1.5K، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة، وطبقة حماية من زجاج جوريلا جلاس 7i. أما الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

موتورولا إيدج 70 كاميرا

مواصفات هاتف أوبو فايند X9 برو
 

سيحتوي إعداده الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل. سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 المستند إلى واجهة المستخدم Hello UX، ومن المؤكد أنه سيحصل على ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل وأربع سنوات من تحديثات الأمان.
سيحتوي هاتف Edge 70 على معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع و لم تُؤكد الشركة بعدُ إعدادات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة التخزين الداخلية للجهاز. بينما يحتوي الإصدار العالمي منه على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير/ساعة، تأتي الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة. ورغم زيادة حجم البطارية، يبلغ سمكها 5.99 ملم، وهو نفس سمك الإصدار العالمي .

 

موتورولا إيدج 70
 

يأتي هاتف Edge 70 مزود بشحن سلكي بقدرة 68 واط وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط. أما بالنسبة للصوت، فهو مزود بمكبري صوت مزدوجين بتقنية Dolby Atmos. 
من حيث التصميم، يتميز هاتف موتورولا إيدج 70 بإطار من الألومنيوم وتصنيف IP68/69 لمقاومة الغبار والماء. سيتوفر بثلاثة ألوان،وقد زعمت تسريبات حديثة أن سعر الجهاز قد يقل عن 35,000 روبية هندية.

شركة موتورولا هاتف موتورولا هاتف موتورولا إيدج 70 بطارية الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

بيراميدز

شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد الحكام

روني

واين روني ينتقد محمد صلاح بعد أزمة جلوسه على الدكة في ليفربول

منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن ضمن منافسات كأس العرب

شاهد.. منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد