أخبار العالم

الخارجية الصينية: التعايش السلمي الخيار الصحيح للعلاقات بين بكين وواشنطن

قوه جيا كون- متحدث الخارجية الصينية
قوه جيا كون- متحدث الخارجية الصينية
هاجر رزق

علق قوه جيا كون، متحدث الخارجية الصينية، على تعديل استراتيجية الأمن القومي الأمريكي بأن التعايش السلمي والتعاون الثنائي هو الخيار الصحيح والوحيد للعلاقات بين بكين و واشنطن.

و أكد متحدث الخارجية الصينية، على أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين، في حين أن المواجهة تضر بكليهما.، مضيفا: بكين مستعدة للتعاون مع واشنطن من أجل تعزيز مزيد من التطور المستقر للعلاقات الصينية الأمريكية، مع الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

و قال : “الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هو الطريق الصحيح للتعايش بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك الخيار الصحيح والواقعي الوحيد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ردا على طلب التعليق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.

و نشر البيت الأبيض يوم الجمعة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة. وفي هذه الوثيقة قامت واشنطن بإعادة نظر جذرية في مقارباتها لبعض القضايا الرئيسية في العلاقات الدولية.

الأمن القومي الأمريكي التعايش السلمي بكين واشنطن الدفاع

